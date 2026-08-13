Porzecanski tras declaraciones de Pereira: "No debatimos con agrupaciones o líderes políticos en relación a las cifras de nuestra encuesta"

El director de Opinión Pública de Opción Consultores, Rafael Porzecanski , dijo que desde la encuestadora no van a debatir las cifras de aprobación registradas por el último relevamiento .

La última encuesta de Opción mostró que en el caso de la evaluación del gobierno, los últimos datos señalan que los juicios negativos (muy mala/mala) crecieron a 57% , los positivos bajaron a 19% (muy buena/buena) y los juicios intermedios (ni buena ni mala) bajaron a 24% . Solo 1% restante no supo qué responder o no contestó.

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira afirmó que la última encuesta "debe tener alguna falla" , aunque no atribuyó intencionalidad. Agregó que "cada tantas encuestas, hay algunas que fallan ".

"Nosotros no debatimos con las agrupaciones o los líderes políticos en relación a las cifras de nuestra encuesta . Naturalmente cada cual tiene la libertad de pensar si una cifra determinada le resulta consistente o no", dijo Porzecanski a El Observador consultado por las declaraciones de Pereira.

A su vez, el sociólogo hizo "aclaraciones metodológicas". "La medición que arroja un 19% aprobación del gobierno en el bimestre julio y agosto, es consistente con la medición de abril-mayo. En abril-mayo había marcado 20%, ahora marca 19%. Hay dos mediciones seguidas con la misma metodología con la que nosotros realizamos las estimaciones electorales en forma exitosa en el ciclo electoral pasado", detalló Porzecanski.

"En esta pregunta concreta la unidad de análisis es el gobierno, no el presidente. Por eso a la hora de comparar firmas de encuestadoras diferentes es importante saber qué es lo que se está preguntando y qué analizando", agregó. Este jueves, Pereira había citado en Radio Sarandí otras encuestadoras donde daban una diferencia en la aprobación que catalogó como "un abismo" con este otro relevamiento de Opción.

Porzecanski detalló que "si hablamos del desempeño del presidente en particular, la aprobación es del 22%". Esto es "tres puntos superior a la aprobación del gobierno, si bien es parecida la tendencia y también la evaluación de desempeño del presidente tiene saldo negativo, hay una diferencia".

Entre otras diferencias metodológicas contó que "Opción siempre brinda la categoría intermedia" y que cuando esto sucede "el porcentaje de respuestas que van hacia la aprobación o desaprobación pueden ser menores a otras estrategias metodológicas que simplemente ofrecen las respuestas binarias".

"Cada cual puede tomar una encuesta en particular para decir estos números me cierran versus estos números no me cierran. Para nosotros forma parte de algo que puede decir el líder de una agrupación política o lo puede decir cualquier ciudadano. Lo que sí es importante tomar todos estos elementos metodológicos a la hora de interpretar la encuesta", sentenció.

Según el sociólogo, estas particularidades metodológicas es lo que podría indicar variaciones con otras firmas encuestadoras. A su vez, recordó que en este caso el margen de error es de 3,5%.