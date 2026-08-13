Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / ASESINATO

Hermana de mujer asesinada en Piedras Blancas aseguró que denunciaron "cantidad de veces" pero Fiscalía "soltó" el caso

Desde la familia relatan que las amenazas venían desde "hace años", cuando la víctima se separó de su expareja

13 de agosto de 2026 13:02 hs
policia
Foto: Gastón Britos / FocoUy

En la madrugada del miércoles, una joven de 24 años llamada Lucía fue asesinada en un ataque a balazos en Piedras Blancas. Su padrastro, de 57 años, también fue herido durante el ataque. Una de las principales hipótesis, informada inicialmente por Telemundo (Canal 12), es que el homicidio fue orquestado por la expareja de la víctima desde prisión.

La hermana de la víctima respaldó esta visión al contar que esta situación había sido denunciada "cantidad de veces" y que, incluso, habían pedido custodia, pero explicó que desde Fiscalía no quisieron concederla por falta de pruebas.

"Denunciamos ya cantidad de veces esta situación, ¡lo recontra denunciamos! Mi hermana, cuando vinieron a prenderle fuego el auto y la casa, pidió custodia porque ella tiene tres hijos que se pudieron haber prendido fuego, y la fiscal largó el caso. ¿Saben por qué? Porque quería más pruebas. ¿Qué más pruebas quería la fiscal? ¿El cuerpo de mi hermana?", denunció la hermana de la víctima en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Más noticias

Mataron de un disparo a un hombre de 27 años en Colonia: la Policía investiga el ataque

Secuestro de un ómnibus para ir a un partido de fútbol profesional: la identificación de los hinchas de Cerro, qué hace la Policía y la sanción de la AUF

En referencia al actuar de Fiscalía, la mujer dijo que "las personas, cuando venían a efectuar disparos, no venían a carita lavada. Venían así, encapuchados, a lo oscuro. ¿Si vienen y te empiezan a efectuar disparos, te parece que le voy a decir 'pará un poquito que te quiero ver la cara para darle una respuesta a la fiscal'?", reclamó.

El hecho sucedió cerca de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco y ambas personas fueron atacadas por un hombre, según confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. Según la hermana de la víctima, la primera denuncia se radicó hace más de tres meses, pero que "esto viene de hace años", desde que la víctima se separó.

"Él empezó con amenazas, empezó amenazándome a mí. En el momento que fueron a agredir a mi hermana, y a mi esposa, a partir de ahí, yo empecé a denunciar y conté todo lo anterior. Me dijeron que, como yo no había anunciado, no podían trabajar, pero pasaron mil cosas de gravedad. Nosotros teníamos que acompañar a mi hermana hasta la parada, hasta el trabajo", mencionó. Y agregó que el último episodio de gravedad había sido dos días antes del asesinato, cuando "en la puerta del trabajo le efectuaron un disparo" a Lucía.

Por último, exigió justicia para su hermana: "Ella no se lo merecía, lo único que pido es justicia. Justicia por mi hermana, porque era una mujer trabajadora que no merecía terminar como terminó".

Las más leídas

Siete años después del anuncio, aún no comienzan las obras para construir 600 viviendas en la ex Raincoop: "Se comieron que el predio estaba contaminado"

Vecinos del data center de Google en Canelones piden frenar avances: reclaman dejar sin efecto autorización ambiental y denuncian molestias

Se adelantó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya, la primera lista ya tiene fecha y la AUF mantendrá una forma de trabajo que impuso Bielsa

Federico Valverde ganó la Copa Teresa Herrera con Real Madrid e igualó una marca de Fernando Morena con Peñarol

Temas

asesinada asesinato homicidio fiscalía

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos