Hermana de mujer asesinada en Piedras Blancas aseguró que denunciaron "cantidad de veces" pero Fiscalía "soltó" el caso

En la madrugada del miércoles, una joven de 24 años llamada Lucía fue asesinada en un ataque a balazos en Piedras Blancas . Su padrastro, de 57 años, también fue herido durante el ataque. Una de las principales hipótesis, informada inicialmente por Telemundo (Canal 12), es que el homicidio fue orquestado por la expareja de la víctima desde prisión.

La hermana de la víctima respaldó esta visión al contar que esta situación había sido denunciada "cantidad de veces" y que, incluso, habían pedido custodia, pero explicó que desde Fiscalía no quisieron concederla por falta de pruebas.

" Denunciamos ya cantidad de veces esta situación, ¡lo recontra denunciamos! Mi hermana, cuando vinieron a prenderle fuego el auto y la casa, pidió custodia porque ella tiene tres hijos que se pudieron haber prendido fuego, y la fiscal largó el caso. ¿Saben por qué? Porque quería más pruebas . ¿Qué más pruebas quería la fiscal? ¿El cuerpo de mi hermana? ", denunció la hermana de la víctima en diálogo con Telenoche (Canal 4).

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En referencia al actuar de Fiscalía, la mujer dijo que "las personas, cuando venían a efectuar disparos, no venían a carita lavada. Venían así, encapuchados, a lo oscuro . ¿Si vienen y te empiezan a efectuar disparos, te parece que le voy a decir 'pará un poquito que te quiero ver la cara para darle una respuesta a la fiscal'?", reclamó.

El hecho sucedió cerca de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco y ambas personas fueron atacadas por un hombre, según confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. Según la hermana de la víctima, la primera denuncia se radicó hace más de tres meses, pero que "esto viene de hace años", desde que la víctima se separó.



"Él empezó con amenazas, empezó amenazándome a mí. En el momento que fueron a agredir a mi hermana, y a mi esposa, a partir de ahí, yo empecé a denunciar y conté todo lo anterior. Me dijeron que, como yo no había anunciado, no podían trabajar, pero pasaron mil cosas de gravedad. Nosotros teníamos que acompañar a mi hermana hasta la parada, hasta el trabajo", mencionó. Y agregó que el último episodio de gravedad había sido dos días antes del asesinato, cuando "en la puerta del trabajo le efectuaron un disparo" a Lucía.

Por último, exigió justicia para su hermana: "Ella no se lo merecía, lo único que pido es justicia. Justicia por mi hermana, porque era una mujer trabajadora que no merecía terminar como terminó".