Asesinaron a disparos a una joven de 24 años e hirieron a su padrastro en Piedras Blancas

Una joven de 24 años fue asesinada y su padrastro de 57 resultó herido en un ataque a balazos durante la madrugada de este miércoles en Piedras Blancas .

El hecho ocurrió cerca de las 06:00 en las inmediaciones de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco, cuando ambas personas fueron atacadas por un hombre, según confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. Las autoridades llevaron a la joven hacia un centro de salud .

Fue en esa instancia donde ésta advirtió que podría tratarse de un ataque ideado por su expareja , que está en prisión , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Mataron de un disparo a un hombre de 27 años en Colonia: la Policía investiga el ataque

Joven fue asesinado a disparos en el barrio Peñarol: se encontró una mochila con dinero en efectivo, cartuchos y sustancia blanca

La joven fue diagnosticada con una herida de gravedad ocasionada por arma de fuego, más tarde murió. No tenía antecedentes penales . En la escena del crimen se encontraron nueve vainas y ahora el caso ahora está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía .

Durante la madrugada del martes, un joven de 20 años fue asesinado a disparos en el barrio Peñarol. Las autoridades encontraron en las inmediaciones una mochila con dinero en efectivo, cartuchos y sustancia blanca.

También sobre esa noche, pero en Colonia, un joven de 27 años fue asesinado de un disparo en la ciudad de Carmelo.