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Asesinaron a disparos a una joven de 24 años e hirieron a su padrastro en Piedras Blancas

La joven fue llevada a un centro de salud con una herida de gravedad ocasionada por arma de fuego, más tarde murió

12 de agosto de 2026 12:33 hs
La víctima fue encontrada por la policía con una herida de bala

La víctima fue encontrada por la policía con una herida de bala

Camilo dos Santos

Una joven de 24 años fue asesinada y su padrastro de 57 resultó herido en un ataque a balazos durante la madrugada de este miércoles en Piedras Blancas.

El hecho ocurrió cerca de las 06:00 en las inmediaciones de Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco, cuando ambas personas fueron atacadas por un hombre, según confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. Las autoridades llevaron a la joven hacia un centro de salud.

Fue en esa instancia donde ésta advirtió que podría tratarse de un ataque ideado por su expareja, que está en prisión, informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

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La joven fue diagnosticada con una herida de gravedad ocasionada por arma de fuego, más tarde murió. No tenía antecedentes penales. En la escena del crimen se encontraron nueve vainas y ahora el caso ahora está siendo investigado por la Policía y la Fiscalía.

Durante la madrugada del martes, un joven de 20 años fue asesinado a disparos en el barrio Peñarol. Las autoridades encontraron en las inmediaciones una mochila con dinero en efectivo, cartuchos y sustancia blanca.

También sobre esa noche, pero en Colonia, un joven de 27 años fue asesinado de un disparo en la ciudad de Carmelo.

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