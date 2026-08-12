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Entre "buena música" y "charla amena", Orsi fue al show de Rubén Blades y se encontró con Jaime Roos

El presidente asistió junto a su esposa al concierto que el músico panameño brindó en el Auditorio Nacional del Sodre y compartió una “charla amena” con Blades y Jaime Roos

12 de agosto de 2026 11:25 hs
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El presidente Yamandú Orsi asistió este martes por la noche al concierto que el músico panameño Rubén Blades brindó en el Auditorio Nacional del Sodre y, durante la velada, se encontró con el artista uruguayo Jaime Roos.

Orsi compartió este miércoles en sus redes sociales una fotografía junto a Blades y Roos, en la que también aparecen su esposa, Laura Alonsopérez, y el director de Espectáculos del Sodre, Fernando Couto.

“Compartimos buena música y una charla amena junto a Jaime Roos, ícono de nuestra cultura y de la música uruguaya. Una noche de esas que se disfrutan y quedan en la memoria”, escribió el mandatario.

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El regreso de Rubén Blades a Uruguay después de 16 años

El concierto formó parte del Fotografías Tour, la gira con la que Blades regresó a Montevideo 16 años después de su última presentación en Uruguay y con la que comienza el cierre de su etapa en los escenarios.

Durante el espectáculo, el músico repasó parte de su trayectoria y presentó canciones de Fotografías, su trabajo más reciente y ganador del Grammy Latino a Mejor Álbum de Salsa, además de interpretar clásicos de su carrera.

Blades estuvo acompañado por la Roberto Delgado Big Band, una orquesta integrada por 20 músicos que lo acompaña en vivo desde 2010.

Luego de su presentación en Montevideo, la gira continuará el 14 de agosto en el Movistar Arena de Santiago de Chile y el 16 de agosto en Buenos Aires.

La anterior visita de Blades a Uruguay había sido en 2010, cuando se presentó en el Velódromo y fue declarado Visitante Ilustre de Montevideo.

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