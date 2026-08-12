Almagro dijo que Mujica pensaba como él con respecto a Venezuela: "Me dolía que públicamente dijera otra cosa"

El exsecretario de general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro afirmó que el expresidente uruguayo José Mujica pensaba igual a él con respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela .

Almagro había dicho en otras oportunidades que en el país caribeño había una dictadura . "Sé lo que pensaba él (Mujica) de Venezuela. Sé que pensaba como yo pensaba. Me dolía que públicamente dijera que era otra cosa . A veces también metía matices y decía que Maduro estaba loco como una cabra", dijo el diplomático este martes en Desayunos Informales.

Sobre la actualidad de Venezuela, ya con Maduro detenido en Estados Unidos, Almagro afirmó que "es un proceso de transición que va muy lento y a veces no tiene los mensajes adecuados". Según el excanciller uruguayo, "tiene que terminar con elecciones libres , justas y transparentes".

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"Creo que a más tardar el año que viene, a más tardar en el primer semestre , tendría que haber elecciones si esto es una transición en serio ", agregó.

Consultado sobre la resistencia de sectores del Frente Amplio a calificar el gobierno de Maduro como dictadura, Almagro respondió que "fue una enorme contrariedad", debido a que "la bandera de la democracia y los derechos humanos habían sido banderas de la estrategia de la izquierda durante mucho tiempo", como también "el enfrentamiento a las dictaduras".

También fue indagado sobre la posibilidad de hacer política en Uruguay. "En el Frente Amplio es imposible, estoy directamente expulsado sin derecho a defensa", contó. A su vez, calificó al Movimiento de Participación Popular (MPP) como "un grupo político muy pragmático con la enorme capacidad de hacer un discurso que decodifica determinadas necesidades de la gente".

El exsecretario general dijo que el presidente Yamandú Orsi tiene "la política de hacemos lo que podemos". "Está haciendo lo que puede de la mejor manera posible. Tengo una buena imagen de él. Es alguien para estar más cerca de la gente, probablemente que para otras cosas", según Almagro.

Sobre el programa de gobierno afirmó que "es un reflejo casuístico de cosas, pero no tiene los caminos de las grandes reformas necesarias para generar las condiciones de igualdad", dijo Almagro, quien se sigue definiendo como "un político de izquierda".