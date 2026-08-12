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Adolescente de 15 años murió tras chocar en su moto contra un camión y quedar debajo de la zorra

El siniestro fatal ocurrió en la esquina de las calles Montevideo y Rincón, en la ciudad de Fray Bentos

12 de agosto de 2026 9:23 hs
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Un adolescente de 15 años murió tras chocar en su moto contra un camión y terminar debajo de la zorra del vehículo pesado en la intersección de las calles Montevideo y Rincón, en la ciudad de Fray Bentos, informó la Jefatura de Policía de Río Negro.

Según el parte policial, el Centro de Comando Unificado Departamental recibió una comunicación por un accidente entre un camión con zorra y una moto y envió efectivos policiales al lugar.

De acuerdo con la información oficial, el camión circulaba por la calle Montevideo en dirección al sur y, cuando llegó al cruce con Rincón, colisionó con el motociclista, que circulaba por esta última calle en dirección al oeste.

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Como consecuencia del impacto, el adolescente cayó y quedó debajo de la zorra del camión. Una emergencia médica concurrió al lugar y constató el fallecimiento del joven.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, mientras que efectivos de la Unidad de Respuesta Policial practicaron una espirometría al conductor del camión, que dio resultado negativo. El hombre tenía además la documentación en regla, según la información policial.

La Fiscalía de Turno dispuso realizar pericias a los vehículos involucrados, trasladar el cuerpo a la morgue para efectuar la autopsia e indagar al conductor del camión.

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