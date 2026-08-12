"Nuestras diferencias jamás nos harán perder el foco": sindicato de la Republicana respaldó a Negro y Juanche tras amenazas de "Coco" Parentini

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) expresó este miércoles su " total apoyo y respaldo " al ministro del Interior, Carlos Negro , y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche , luego de que ambos fueran amenazados por Erwin "Coco" Parentini , barrabrava de Peñarol que se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad.

" Las amenazas, la intimidación y cualquier intento de condicionar mediante la violencia o el miedo no pueden ser el camino ", señaló el sindicato policial en un comunicado al que accedió El Observador.

Parentini amenazó de muerte a Negro y Juanche a través de una carta manuscrita que entregó a un oficial de la Unidad Nº 25 del INR , donde está recluido, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

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De acuerdo con ese medio, en el escrito el recluso amenazó con "pegarle un tiro" y con dejarle "un regalo" a Juanche. El caso fue denunciado ante la Fiscalía, que investiga lo ocurrido.

El respaldo del sindicato de la Guardia Republicana

En su comunicado, UNI.POL.GR destacó que mantiene diferencias con decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior, pero sostuvo que esas discrepancias no interfieren con su posición ante las amenazas.

"Desde UNI.POL.GR podemos ser críticos, contundentes y firmes frente a las decisiones de la cartera y mantener nuestras discrepancias en el ámbito sindical, como corresponde y como siempre lo hemos hecho. Pero nuestras diferencias jamás nos harán perder el foco", afirmó.

El sindicato sostuvo que ante este tipo de episodios será "aún más contundente" en la defensa de las autoridades, las instituciones y el Estado de derecho.

"Por este medio expresamos nuestro total apoyo y respaldo al ministro del Interior y a la directora nacional del INR, y nos ponemos a disposición ante cualquier situación en la que podamos colaborar", agregó.

El comunicado concluye con otro mensaje sobre las diferencias que el sindicato mantiene con las autoridades: "Podemos discrepar. Podemos cuestionar. Podemos luchar sindicalmente. Pero cuando se amenaza a las instituciones, estaremos siempre del lado de su defensa".

Parentini ya había amenazado a autoridades del Ministerio del Interior

No es la primera vez que Parentini es investigado por amenazas contra autoridades del Ministerio del Interior. En setiembre de 2022 había amenazado al entonces ministro Luis Alberto Heber y al entonces director del INR, Luis Mendoza, un episodio que derivó en una investigación del fiscal de Flagrancia Fernando Romano.

Parentini está condenado como autor intelectual del homicidio de Lucas Langhain, hincha de Nacional asesinado en 2019, crimen que ordenó desde la cárcel. También fue condenado por ordenar un ataque a balazos contra hinchas de Flamengo en 2021.

Debido a su peligrosidad, permanece recluido en condiciones de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad.

En marzo de este año, la Justicia hizo lugar a un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Parentini, que cuestionaba sus condiciones de reclusión.