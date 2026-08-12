MSP advirtió por casos que requirieron internación tras el consumo de productos con vitamina D3 no registrados en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) emitió una advertencia por el consumo de productos con vitamina D3 que no están registrados en Uruguay , luego de recibir notificaciones de eventos adversos que requirieron la internación de pacientes.

En algunos de los casos reportados se detectaron niveles de vitamina D superiores a los considerados normales , informó la Unidad de Farmacovigilancia de la cartera.

Según la información recabada por el MSP, los productos involucrados habían sido adquiridos en el extranjero y no se encuentran registrados en Uruguay . Además, la cartera señaló que hasta el momento no cuenta con información que permita comprobar la habilitación del establecimiento ni el registro de esos productos ante la agencia regulatoria de su país de origen, elementos que permitan garantizar su calidad y seguridad.

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La Unidad de Farmacovigilancia y la División Fiscalización del ministerio continúan recabando información y realizando el seguimiento de los casos .

Por qué puede ser peligroso el exceso de vitamina D

El MSP explicó que la vitamina D contribuye a mantener niveles adecuados de calcio y fósforo y cumple un papel importante para la salud de los huesos. Sin embargo, su consumo excesivo puede aumentar el calcio en sangre por encima de los niveles normales, una condición conocida como hipercalcemia.

Esta situación puede provocar daños graves en los riñones y otros órganos. Si los niveles elevados de calcio se mantienen durante un período prolongado, incluso pueden ocasionar daño renal irreversible.

Entre los posibles síntomas de un exceso de vitamina D, el ministerio mencionó falta de apetito, sed intensa, necesidad de orinar con mayor frecuencia, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, debilidad muscular, cansancio, dolores en los huesos y confusión.

Las recomendaciones del MSP

Ante los casos reportados, Salud Pública recomendó consultar con un médico antes de comenzar una suplementación o tratamiento con vitamina D. La dosis, frecuencia y duración deben ser definidas por el médico tratante de acuerdo con la condición de cada paciente.

El ministerio también pidió que estos productos sean comprados únicamente en establecimientos habilitados, como farmacias de los prestadores de salud o farmacias comunitarias.

En caso de estar consumiendo un producto que no haya sido indicado por un médico o que haya sido comprado fuera de establecimientos habilitados, la recomendación oficial es suspender su uso y consultar con un médico del prestador de salud.

Además, quienes hayan presentado alguno de los síntomas mencionados u otros durante el uso de estos productos pueden notificar el caso a la Unidad de Farmacovigilancia del MSP. Ante cualquier duda, la cartera recomienda consultar al prestador de salud.