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Tragedia en Cerro Largo: una mujer de 92 años murió tras un incendio en su casa de Melo

La víctima sufrió quemaduras y fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde murió minutos después

12 de agosto de 2026 9:50 hs
20240410 Bomberos, camión de bomberos
Foto: Inés Guimaraens

Una mujer de 92 años murió este miércoles luego de sufrir quemaduras durante un incendio registrado en su vivienda, ubicada en la calle Alfonso XIII, informó la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

Según la información oficial, el servicio de emergencias 911 recibió una alerta por el incendio y efectivos de la Seccional 15ª y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) concurrieron al lugar.

Al llegar, los policías constataron que había un foco de incendio en el interior de la vivienda y asistieron a la propietaria, que presentaba quemaduras de entidad.

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La mujer fue trasladada de urgencia al hospital por una unidad policial. Durante el traslado se contó con el apoyo de unidades motorizadas para agilizar el tránsito.

Pese a la atención recibida, la mujer murió minutos después de ingresar al centro asistencial.

Personal de la Dirección Nacional de Bomberos trabajó en la vivienda para extinguir completamente el incendio y realizó el peritaje técnico del inmueble. A su vez, Policía Científica efectuó el relevamiento correspondiente con el objetivo de reunir elementos que permitan determinar el origen del incendio.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Letrada de Turno.

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