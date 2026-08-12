La Policía encontró a una niña de cuatro años sola en una casa en Rivera y la Justicia intimó a su madre

Una niña de cuatro años fue encontrada sola dentro de una vivienda del barrio Rivera Chico luego de que la Policía recibiera un llamado que alertaba que la menor estaba llorando y gritando.

Efectivos de la Seccional 10ª concurrieron a la casa durante la tarde de este martes y, al llegar, constataron que la niña se encontraba sola en el lugar .

Minutos después llegó su madre, una mujer de nacionalidad brasileña, quien explicó a los policías que se había ausentado de la vivienda durante un breve período para concurrir a una farmacia .

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La niña fue trasladada junto con su madre al hospital para ser evaluada. Según el diagnóstico médico, no presentaba lesiones externas evidentes y se encontraba estable .

El caso fue comunicado al juez especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de 1º Turno, que dispuso entregar a la niña a su madre.

Además, la Justicia intimó a la mujer a cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad y no volver a dejar sola a la menor.

El magistrado también ordenó derivar el caso a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, tomar declaración a la madre y volver a informar a la sede judicial para continuar con las actuaciones.