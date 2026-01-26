Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  24°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / ESTADOS UNIDOS

Luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el "mundo es más peligroso", aseguró Marcelo Abdala

Abdala sostuvo que desde la central sindical no pueden "mantenerse pasivos" mientras contemplan "una situación tan violenta, tan criminal, tan abrupta"

26 de enero 2026 - 15:33hs
El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala

Foto: Inés Guimaraens

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, cuestionó la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y señaló que desde el pasado 3 de enero "el mundo es más peligroso".

"Al margen de múltiples regulaciones del derecho internacional, el imperialismo norteamericano ha decidido intervenir militarmente en forma directa contra un Estado soberano, lo cual ha cambiado de manera violenta y abrupta todas las reglas del juego", aseguró en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

"Desde el 3 de enero el mundo es más peligroso. Nosotros creemos en el derecho internacional, en el multilateralismo y principalmente en la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los Estados y la paz", añadió.

Más noticias
Nicolás Maduro siendo trasladado por agentes en Nueva York.
PARLAMENTO

La frustrada negociación por una declaración común sobre Venezuela: una redacción "lavada" de Bordaberry y las condiciones de los partidos

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela
CAÍDA DE MADURO

Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: "Son parte de la misma realidad que no fue electa democráticamente"

Abdala después señaló que la guerra es un "negocio de unos pocos" y sostuvo que desde la central sindical no pueden "mantenerse pasivos" mientras contemplan "una situación tan violenta, tan criminal, tan abrupta".

Bajo este marco, anunció la convocatoria a un par de actividades del "Comité Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo" con la "participación de prácticamente todas las organizaciones sociales y políticas populares que efectivamente tienen una visión crítica de la ley del más fuerte".

Una de ellas tendrá lugar el 29 de enero en el Paraninfo de la Universidad de la República y contará con la participación de "prestigiosos académicos del derecho internacional", informó el presidente del Pit-Cnt. Dicho evento tendrá lugar bajo el lema: "La agresión imperialista en Venezuela, retos y desafíos del derecho internacional".

La segunda actividad será el 30, en la Explanada de la Universidad, bajo el título: "Canto y poesía por la paz". Allí, "más de 16 artistas van a estar presentes, colocando esa sensibilidad de que no puede predominar la ley del más poderoso, sino que hay que ir a un mundo mucho más equilibrado, más equitativo, más democrático, y principalmente en paz".

Finalmente, Abdala cerró señalando que los "peligros de un enfrentamiento nuclear se ciernen para toda la humanidad".

Temas:

Nicolás Maduro Estados Unidos Marcelo Abdala PIT-CNT

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero

Policía Caminera - Archivo
POLICIALES

Horror en Canelones: hombre de 81 años se quiso matar cortándose el cuello, apuñaló a su esposa y chocó de frente en Ruta 84

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera
ROCHA

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos