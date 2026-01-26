Luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el "mundo es más peligroso", aseguró Marcelo Abdala

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala , cuestionó la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y señaló que desde el pasado 3 de enero "el mundo es más peligroso" .

"Al margen de múltiples regulaciones del derecho internacional, el imperialismo norteamericano ha decidido intervenir militarmente en forma directa contra un Estado soberano, lo cual ha cambiado de manera violenta y abrupta todas las reglas del juego ", aseguró en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

" Desde el 3 de enero el mundo es más peligroso . Nosotros creemos en el derecho internacional, en el multilateralismo y principalmente en la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los Estados y la paz", añadió.

Abdala después señaló que la guerra es un "negocio de unos pocos" y sostuvo que desde la central sindical no pueden "mantenerse pasivos" mientras contemplan "una situación tan violenta, tan criminal, tan abrupta" .

Bajo este marco, anunció la convocatoria a un par de actividades del "Comité Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo" con la "participación de prácticamente todas las organizaciones sociales y políticas populares que efectivamente tienen una visión crítica de la ley del más fuerte".

Una de ellas tendrá lugar el 29 de enero en el Paraninfo de la Universidad de la República y contará con la participación de "prestigiosos académicos del derecho internacional", informó el presidente del Pit-Cnt. Dicho evento tendrá lugar bajo el lema: "La agresión imperialista en Venezuela, retos y desafíos del derecho internacional".

La segunda actividad será el 30, en la Explanada de la Universidad, bajo el título: "Canto y poesía por la paz". Allí, "más de 16 artistas van a estar presentes, colocando esa sensibilidad de que no puede predominar la ley del más poderoso, sino que hay que ir a un mundo mucho más equilibrado, más equitativo, más democrático, y principalmente en paz".

Finalmente, Abdala cerró señalando que los "peligros de un enfrentamiento nuclear se ciernen para toda la humanidad".