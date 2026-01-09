Dólar
/ Nacional / CAÍDA DE MADURO

Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: "Son parte de la misma realidad que no fue electa democráticamente"

El canciller Mario Lubetkin consideró que la comunidad internacional entró en una "zona roja" de "enorme peligro" tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero

9 de enero 2026 - 13:52hs
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

El canciller de la República, Mario Lubetkin, subrayó que Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, ya que tampoco lo hacía con Nicolás Maduro al entender que no había sido electo democráticamente.

"Fuimos coherentes desde las elecciones en no reconocer a las autoridades. Y de la misma forma que no reconocemos a las autoridades, de la misma forma que no reconocemos a Maduro, no reconocemos a quien hoy se ha puesto en la posición de Maduro. Son parte de la misma realidad que para nosotros no fue elegido democráticamente. no estamos diciendo nada nuevo, el presidente no dijonada nuevo", señaló Lubetkin en una rueda de prensa.

"De la misma que están estas opiniones hay otras opiniones porque todos estamos viendo con una velocidad extraordinaria después de esta situación, para nosotros, por cierto, condenable", sostuvo Lubetki.

Sobre la intervención militar de Estados Unidos, el canciller uruguayo apuntó que la comunidad internacional entró en una "zona roja" de "enorme peligro".

