Parlamento debate situación de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

La Comisión Permanente del Parlamento trata el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro ocurrida durante la madrugada del sábado en Caracas.

Inicialmente, el Frente Amplio promovió levantar el receso en el Senado, algo que no logró por la negativa de blancos y colorados, que prefirieron que el asunto se tratara en la Comisión Permanente cuya citación estaba prevista para este miércoles.

La intención es discutir y aprobar una moción común acerca de lo ocurrido , aunque al comienzo de la sesión los dos bloques tenían escritas declaraciones diferentes . Tanto desde el oficialismo como desde la oposición señalaron que procurarían dialogar e intercambiar para llegar a una posición común.

Fuentes de la bancada oficialista relataron que su declaratoria apunta a “rechazar” la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y “reafirmar” la importancia de respetar el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas.

También plantea que América Latina y el Caribe es una “zona de paz y libre de armas nucleares” en consonancia con la posición de consenso de la región, por lo que exhorta al cese de las intervenciones militares y políticas e insta a la comunidad internacional a “garantizar” que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera.

Por último, llama a la promoción de gestiones diplomáticas y multilaterales, especialmente en el marco de la ONU y otros foros internacionales, que favorezcan el diálogo, la paz y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.

La Comisión Permanente está compuesta por once miembros. Cuatro de ellos son senadores: Bettiana Díaz, que la preside, y Daniel Borbonet por el FA, Sebastián Da Silva (PN) y Pedro Bordaberry (PC). Los siete restantes son diputados: Federico Preve, Gabriel Otero, Ana Olivera y Margarita Libschitz por el FA, Pablo Abdala y Juan Martín Rodríguez por el PN, y Walter Verri del PC.