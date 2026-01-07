Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Jueves:
Mín  18°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / VENEZUELA

Parlamento debate situación de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Los legisladores de la Comisión Permanente buscan ponerse de acuerdo en una moción común

7 de enero 2026 - 10:34hs
Archivo. Cámara de Senadores

Archivo. Cámara de Senadores

Leonardo Carreño / FocoUy

La Comisión Permanente del Parlamento trata el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro ocurrida durante la madrugada del sábado en Caracas.

Inicialmente, el Frente Amplio promovió levantar el receso en el Senado, algo que no logró por la negativa de blancos y colorados, que prefirieron que el asunto se tratara en la Comisión Permanente cuya citación estaba prevista para este miércoles.

La intención es discutir y aprobar una moción común acerca de lo ocurrido, aunque al comienzo de la sesión los dos bloques tenían escritas declaraciones diferentes. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición señalaron que procurarían dialogar e intercambiar para llegar a una posición común.

Más noticias
La vicepresidenta Carolina Cosse. Archivo
VENEZUELA

Carolina Cosse condenó "invasión" de EEUU en Venezuela: "Me parece grave que un país invada a otro"

Edinson Lanza en una sesión de la OEA sobre Venezuela el 6 de enero
CAPTURA DE MADURO

Ataque de EEUU en Venezuela: Uruguay denunció ante la OEA la "flagrante violación del derecho internacional"

Fuentes de la bancada oficialista relataron que su declaratoria apunta a “rechazar” la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y “reafirmar” la importancia de respetar el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas.

También plantea que América Latina y el Caribe es una “zona de paz y libre de armas nucleares” en consonancia con la posición de consenso de la región, por lo que exhorta al cese de las intervenciones militares y políticas e insta a la comunidad internacional a “garantizar” que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera.

Por último, llama a la promoción de gestiones diplomáticas y multilaterales, especialmente en el marco de la ONU y otros foros internacionales, que favorezcan el diálogo, la paz y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.

La Comisión Permanente está compuesta por once miembros. Cuatro de ellos son senadores: Bettiana Díaz, que la preside, y Daniel Borbonet por el FA, Sebastián Da Silva (PN) y Pedro Bordaberry (PC). Los siete restantes son diputados: Federico Preve, Gabriel Otero, Ana Olivera y Margarita Libschitz por el FA, Pablo Abdala y Juan Martín Rodríguez por el PN, y Walter Verri del PC.

Temas:

parlamento Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

El jockey Martín Valle celebra el haber ganado el Gran Premio Ciudad de Montevideo presidente Jorge Batlle en Maroñas en la jornada del Gran Premio Ramírez 2026
TURF

Mirá todo el resumen, carrera tras carrera de lo que fue la gran fiesta hípica que conformó las 20 competencias para el Gran Premio Ramírez 2026

Edinson Lanza en una sesión de la OEA sobre Venezuela el 6 de enero
CAPTURA DE MADURO

Ataque de EEUU en Venezuela: Uruguay denunció ante la OEA la "flagrante violación del derecho internacional"

Rafa Villanueva
REDES

"Todo puede pasar": Nacho Álvarez visitó a Rafa Villanueva en el hospital y compartió detalles de su estado de salud

Nacional fichó a Aldo Cauteruccio, chef de la selección uruguaya, para la cocina de Los Céspedes; mirá lo que dijo Jadson Viera a Referí y la opinión de Luis Suárez en 2022
NACIONAL

Nacional fichó a Aldo Cauteruccio, chef de la selección uruguaya, para la cocina de Los Céspedes; mirá lo que dijo Jadson Viera a Referí y la opinión de Luis Suárez en 2022

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos