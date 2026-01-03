El Frente Amplio condenó la "invasión" en Venezuela y acusó a EEUU de querer "disponer de los recursos estratégicos" de ese "país hermano"

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió este sábado una declaración en la que condenó la "invasión" en Venezuela por parte de Estados Unidos , al que acusó de querer "disponer de los recursos estratégicos" de ese " país hermano ", en relación a las reservas de petróleo con las que cuenta esa nación, primera en el mundo.

" Nuestra fuerza política repudia esta agresión que constituye una amenaza para la paz en toda nuestra región ", señala la declaración del partido de gobierno.

También consideraron que este episodio marca un "antes y un después" en la región, que viola la normativa internacional y que se trata de hechos "aberrantes" sobre los cuales el sistema político uruguayo debería pronunciarse.

Minutos antes de que el Frente Amplio emitiera la declaración del Secretariado Ejecutivo, la Cancillería uruguaya había condenado y transmitido su "seria preocupación" respecto a las acciones de Estados Unidos , aunque sin catalogar de "invasión" lo ocurrido. Sí hizo referencia a los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana".

"Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas", dice también el comunicado del gobierno uruguayo.

Sectores del Frente Amplio: el MPP criticó "obsesión" por petróleo, Socialistas apuntan a "disputa geopolítica" con China y Comunistas promueves acciones

Varios sectores del Frente Amplio se pronunciaron también sobre lo ocurrido. En el caso del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario dentro de la fuerza política y al que pertenece el presidente Yamandú Orsi, lamentó que Estados Unidos haya traído la "guerra" a Latinoamérica.

"El gobierno de los Estados Unidos de América, liderado por el Presidente Donald Trump, ha cruzado un límite inaceptable, trayendo la guerra a suelo sudamericano", cuestionó el MPP.

Consideró que Estados Unidos actuó llevado por "la obsesión por hacerse del petróleo de Venezuela", algo que hoy se expresa "con bombas".

"Repudiamos enfáticamente estas acciones y condenamos, una vez más, la imposición por la fuerza y derramamiento de sangre llevado a cabo por los EEUU, violando todo derecho internacional, y amenazando gravemente la paz y la soberanía de nuestro continente. Hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos a condenar esta incursión militar a un país latinoamericano", escribieron.

El Partido Socialista, en tanto, emitió una declaración en la que contextualizó la "intervención militar" de Estados Unidos en una "disputa geopolítica" con China y un "declive relativo" de la hegemonía del país norteamericano.

Los comunistas, por otra parte, anunciaron que promoverán un pronunciamiento del Frente Amplio y acciones por parte del gobierno de Orsi para que tome la iniciativa de convocar a reuniones urgentes de la Celac, el G77 y China, y el Consejo de Seguridad de la ONU.