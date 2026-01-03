Dólar
/ Mundo / Nacional / CANCILLERÍA

Uruguay expresó su preocupación por los ataques en Venezuela y rechazó la intervención militar

El Gobierno uruguayo manifestó su seria preocupación por los ataques registrados en las últimas horas, reafirmó su rechazo a la intervención militar de un país en el territorio de otro y llamó a respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

3 de enero 2026 - 9:51hs
image

El gobierno uruguayo expresó su “seria preocupación” por los acontecimientos registrados en las últimas horas en Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil, según indicó la Cancillería uruguaya en un comunicado oficial.

En el texto, Uruguay reafirma “el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región”, y reitera su rechazo a la intervención militar de un país en el territorio de otro.

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, señala el comunicado, en particular “el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Asimismo, el Gobierno indicó que la Cancillería “está en permanente contacto con el Consulado en Caracas”, siguiendo de cerca la situación de la comunidad de compatriotas residentes en Venezuela, así como la de “ personal consular y administrativo”, quienes, según se informó, “se encuentran en buen estado de salud”.

Finalmente, Uruguay hizo un llamado a los organismos internacionales para contribuir a una salida pacífica a la crisis. “Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, concluye el comunicado.

