/ Nacional / CAPTURA DE MADURO

Ataque de EEUU en Venezuela: Uruguay denunció ante la OEA la "flagrante violación del derecho internacional"

El representante recordó que Uruguay no reconoció los resultados del 28 de julio de 2024 y que en Venezuela se han registrado "grves violaciones a los derechos humanos"

6 de enero 2026 - 15:15hs
Edinson Lanza en una sesión de la OEA sobre Venezuela el 6 de enero

Foto: Youtube/AFP

El representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edinson Lanza, trasladó en una sesión extraordinaria del organismo la "seria preocupación" del gobierno uruguayo ante la "flagrante violación del derecho internacional" cometida por Estados Unidos al atacar Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro.

Lanza se refirió a la "operación militar" que llevó adelante el gobierno de Donald Trump y reivindicó la tradición histórica de Uruguay de "apego a los principios fundamentales del derecho internacional, en particular a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados".

En una operación militar por aire, tierra y mar fuerzas estadounidenses atacaron distintos puntos de Caracas y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Nueva York, donde serán juzgados por distintos cargos de narcoterrorismo, tráfico de armas, entre otros.

El representante uruguayo también mencionó la "existencia de graves violaciones a los derechos humanos" que han sido "constatadas en ese país por organismos internacionales".

"Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de señalar una flagrante violación del derecho internacional y de los principios básicos establecidos en las cartas de las Naciones Unidas y la OEA", sostuvo Lanza.

"Uruguay reafirma la importancia de respetar el derecho internacional. Este tipo de acciones constituyen un precedente altamente preocupante para la paz y para la seguridad internacional y ponen en riesgo a la población civil y afectan notablemente la estabilidad regional", consideró el representante uruguayo.

Para cerrar su discurso, Lanza destacó a América Latina como una región "de paz", "construida sobre el respeto mutuo, la no intervención y la solución pacífica de las controversias".

"Uruguay reitera que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vias pacíficas: mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos, así como la soberanía plena sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela", agregó.

Sobre el final, trasladó la posición uruguaya de que "solo un proceso político inclusivo" podrá restablecer el "orden democrático", incluyendo la "libertad de presos políticos".

Temas:

Uruguay OEA Venezuela

