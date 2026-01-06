Ataque de EEUU en Venezuela: Uruguay denunció ante la OEA la "flagrante violación del derecho internacional"

Edinson Lanza en una sesión de la OEA sobre Venezuela el 6 de enero

El representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edinson Lanza , trasladó en una sesión extraordinaria del organismo la " seria preocupación" del gobierno uruguayo ante la " flagrante violación del derecho internacional " cometida por Estados Unidos al atacar Venezuela y capturar al presidente Nicolás Maduro.

Lanza se refirió a la " operación militar " que llevó adelante el gobierno de Donald Trump y reivindicó la tradición histórica de Uruguay de " apego a los principios fundamentales del derecho internacional , en particular a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados".

En una operación militar por aire, tierra y mar fuerzas estadounidenses atacaron distintos puntos de Caracas y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Nueva York, donde serán juzgados por distintos cargos de narcoterrorismo, tráfico de armas, entre otros.

Aunque Lanza apuntó a la violación del derecho internacional cometida por Estados Unidos, recordó que Uruguay no reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 , que el régimen chavista afirma que Maduro ganó, aunque no mostró pruebas al respecto.

El representante uruguayo también mencionó la "existencia de graves violaciones a los derechos humanos" que han sido "constatadas en ese país por organismos internacionales".

"Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de señalar una flagrante violación del derecho internacional y de los principios básicos establecidos en las cartas de las Naciones Unidas y la OEA", sostuvo Lanza.

"Uruguay reafirma la importancia de respetar el derecho internacional. Este tipo de acciones constituyen un precedente altamente preocupante para la paz y para la seguridad internacional y ponen en riesgo a la población civil y afectan notablemente la estabilidad regional", consideró el representante uruguayo.

Para cerrar su discurso, Lanza destacó a América Latina como una región "de paz", "construida sobre el respeto mutuo, la no intervención y la solución pacífica de las controversias".

"Uruguay reitera que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vias pacíficas: mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos, así como la soberanía plena sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela", agregó.

Sobre el final, trasladó la posición uruguaya de que "solo un proceso político inclusivo" podrá restablecer el "orden democrático", incluyendo la "libertad de presos políticos".