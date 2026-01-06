Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / NEGOCIOS INTERNACIONALES

Postura de Uruguay ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede costarle competitividad y dejarlo en desventaja frente a la región, según analista internacional

Ignacio Bartesaghi adelantó que la declaración conjunta de Uruguay con Brasil, Chile, España, Colombia y México puede tener repercusiones en las negociaciones del país con Estados Unidos

6 de enero 2026 - 5:00hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/c1kln19wl9zo
Getty Images

La noticia de que una operación liderada por el gobierno estadounidense había capturado al líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser trasladados ante la Justicia en Nueva York y enfrentar múltiples cargos por narcoterrorismo, tomó por sorpresa a muchos en la madrugada de este sábado. Incluso, para quienes venían siguiendo de cerca el tema y reconocían una creciente intervención de la Casa Blanca en la región -como es el caso del doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales de la universidad Católica Ignacio Bartesaghi- el alcance de la operación marcó un punto de quiebre inesperado en el escenario geopolítico.

Esa postura fue calificada por el experto como “un error”, y advirtió que podría tener costos en las condiciones comerciales de Uruguay, especialmente bajo un liderazgo como el de Donald Trump, que, según explicó, concibe la política estrechamente ligada a la economía y a los países dentro de una lógica de aliados y no aliados.

Más noticias
En marzo empezaría la vacunación contra la gripe.
VACUNAS

Uruguay cambia de vacuna contra la gripe, también contra el Covid-19, adelanta campaña y estudia la vuelta a la administración de dosis en escuelas

el ideario herrerista de 1965 al que se aferro yamandu orsi para justificar el posicionamiento de uruguay sobre nicolas maduro y venezuela
NACIONES UNIDAS

El "ideario herrerista" de 1965 al que se aferró Yamandú Orsi para justificar el posicionamiento de Uruguay sobre Nicolás Maduro y Venezuela

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Bartesaghi concedió a Café y Negocios:

¿Cómo puede leerse, desde Washington, la postura que adopta el gobierno uruguayo frente a la intervención en Venezuela?

Uruguay venía llevando adelante una estrategia del ministro de Economía, Gabriel Oddone, que estaba muy bien formulada, en el sentido de que Economía estaba a cargo de las negociaciones con Estados Unidos. De hecho, si uno se fija en estos meses, Oddone fue queriendo mesurar las declaraciones contra Estados Unidos.

Esto se descarrila con la declaración que Uruguay decide hacer. No hablo de la Cancillería, que habla solo de Derecho Internacional, sino de la que anuncia Presidencia después de la reunión del gabinete y en la que acompaña a países como España, Chile, Brasil y Colombia. Eso sí puede tener repercusiones en las negociaciones con Estados Unidos. Es un error hacer una declaración que no es equilibrada y con socios que en este momento no favorecen para nada el relacionamiento de Uruguay con Estados Unidos. Uruguay no debería tomar partido, esto sólo aporta para que las bases más duras del Frente Amplio queden conformes de una reacción más antiimperialista.

No había que alinearse a Estados Unidos y aplaudir la intervención, pero acompañamos a un Lula que lidera todo lo que Estados Unidos no quiere, acompañamos a un Sánchez que está con una crisis interna de grandes dimensiones, Borich que se está yendo y Petro, que Trump dice que es el próximo. Creo que es un error garrafal que comete el gobierno.

Imagino yo que Oddone no debe estar nada contento con esa declaración regional porque venía haciendo un esfuerzo para tener una muy buena relación política con EEUU.

¿Cómo puede esto afectar la relación comercial o de inversiones con Estados Unidos?

Trump no separa lo comercial de lo político, porque lo ve de la mano de la alianza, sos aliado o no sos aliado. El ejemplo más claro de esto es el acuerdo comercial que anunció con Argentina (Estados Unidos y Argentina oficializaron un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos que busca facilitar el comercio, atraer inversiones y crear reglas claras y modernas entre ambos países).

El presidente Orsi justamente había afirmado que quería explorar las oportunidades para Uruguay del acuerdo entre EEUU y Argentina… ¿cómo queda parado Uruguay para llevar adelante negociaciones como estas?

Argentina y Paraguay van a quedar en mejor posición de negociación con EEUU.

Nosotros tenemos un 10% de aranceles que todavía no logramos bajar y tomamos la definición de estar de un lado.

Uruguay queda ampliamente en desventaja, junto con Brasil, pero Brasil es Brasil, es una potencia, una economía que puede asumir los golpes de un eventual deterioro de las relaciones con EEUU.

Uruguay no, entonces tiene desafíos muy grandes. Tiene esta definición que acaba de tomar, la presidencia del G77, de la Celac y la visita a China, todo al mismo tiempo.

¿Hay sectores uruguayos más expuestos en este escenario?

Hasta ahora la guerra comercial Trump la ha plantado en términos de bienes y no de servicios, pero ojo con que Trump empiece a dar pasos en los servicios.

Estados Unidos es muy importante para Uruguay en el mercado de servicios, en tecnología por ejemplo. Ese sector debería estar preocupado por esta situación.

El sector agrícola y agropecuario también, Estados Unidos está pagando bien la carne. Si hay una mejora de las condiciones de acceso que Argentina que le va a dar Estados Unidos, ¿en qué situación queda Uruguay para negociar si está quedando muy alineado a países con los que EEUU está en las antípodas?

Temas:

Uruguay Venezuela Competitividad

Seguí leyendo

Las más leídas

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Germán Sixto
PEÑAROL

Movida en juveniles: Peñarol se llevó a un histórico captador de Defensor Sporting, Germán Sixto, quien trabajó 15 años en los violetas

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo
NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos