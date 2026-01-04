Dólar
"Profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares": el comunicado de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España tras la captura de Maduro

Los países, con gobiernos progresistas, manifestaron su "preocupación" por los intentos de "control" enunciados por Estados Unidos

4 de enero 2026 - 14:15hs
Orsi, Petro, Lula y Boric
Alex IBANEZ / Chilean Presidency / AFP

Los gobiernos de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España firmaron una declaración conjunta tras el ataque en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Los países, que tienen en común estar al mando de líderes progresistas, señalaron su "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil".

En segundo lugar, reiteraron que la "situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

Como tercer punto, reafirmaron "el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional".

Por último, manifestaron su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región".

Uruguay Venezuela Colombia México Chile Brasil Nicolás Maduro Donald Trump Estados Unidos

