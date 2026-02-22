Mercado de granos: se mueve el petróleo, despierta el trigo y se afirma la soja

El trigo tuvo un salto de US$ 10 en la última semana, más de 5%, y consolida un repunte de US$ 20 en los dos últimos meses para situarse en US$ 226 por tonelada en la posición diciembre del mercado de granos en Chicago, la cotización más alta desde junio de 2025.

La suba del precio del petróleo fortaleció a las oleaginosas: la soja también repuntó, lo mismo que la colza, y el maíz cerró la semana en rojo.

Para la soja fue una nueva semana de firmeza en los precios y de valores extraordinarios, aunque fugaces en el mercado local.

El grano se acercó a los US$ 430 por primera vez desde noviembre en la posición julio 2026 de Chicago y en Uruguay ofreció referencias de hasta US$ 395 y US$ 400 entre miércoles y jueves.

El viernes se recostó sobre US$ 390 por tonelada, US$ 35 más que en el comienzo de año y los valores más altos desde julio de 2025.

Atentos al mercado de granos y al tiempo

La oportunidad de fijar kilos a los precios más altos de la zafra contrasta con la incertidumbre sobre cuántos kilos se van a levantar de las chacras, que se acentúa a medida que las lluvias fallan o llegan muy irregularmente a las principales zonas de cultivo, lo que agrava el déficit hídrico en el sur del país.

Los cultivos desmejoran día a día, perdiendo potencial de rendimiento.

La operadora de granos Cargill estimó la cosecha de soja 2026 en unos 2,8 millones de toneladas, un 30% menos que el récord de 4 millones de toneladas obtenido el año pasado, con rendimientos récord que superaron los 3 mil kilos por hectárea.

Para este año, en función a una estimación de siembra de 1,25 millones de hectáreas, el rendimiento promedio estaría por debajo de 2.250 kilos por hectárea, aunque a nivel de campo otras estimaciones señalan que el rinde promedio nacional podría estar por debajo de los 2.000 kg/ha.

“Hay mucha volatilidad por factores políticos más allá de la oferta y la demanda, con cambios significativos en el mercado”, expuso Joaquín Basso, gerente de granos de Cargill, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

El mundo está frente a una producción global récord, con más área –la primera estimación para la próxima siembra en Estados Unidos es al alza– y precios que se han podido sostener incluso con Brasil en plena cosecha y embarcando “volúmenes diarios de soja que asombran”, señaló Basso.

Las primeras estimaciones de área de siembra del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) proyectan un aumento de algo más de un millón de hectáreas de soja (+4,7%) y un millón menos de hectáreas de maíz (-5%).

Es un cambio interesante porque la soja parecía que tenía muy poco atractivo y la lógica sería mantener un área moderada. Los cambios en el mandato estadounidense de biocombustibles modifican la planificación de siembra.

A pesar de que sube el área el precio de la soja se mantuvo firme.

Subas en trigo y cebada

El trigo cerró la semana corta de operativa en Chicago con dos subas seguidas de 5 dólares por tonelada y consiguió la segunda semana seguida con saldo a favor de sus precios.

En Uruguay la cebada cervecera atada a la referencia del precio del trigo en Chicago subió por primera vez al rango de los US$ 200 por tonelada esta semana.

El empuje para el trigo lo aportó la previsión de una menor cosecha en Estados Unidos en la campaña 2026/2027, según lo proyectó el USDA en su Foro Anual, donde calculó 50,6 millones de toneladas, contra los 54 millones de la actual campaña, y un escenario climático desfavorable para las próximas semanas en las zonas de cultivo estadounidenses, más seco de lo habitual.

También en Francia fue recortada de 91% a 88% la proporción de trigo en estado bueno/muy bueno tras lluvias torrenciales, aunque se mantuvo arriba del 74% de 2025.

Los informes desde Ucrania de una caída del 25% en las exportaciones aportaron mayores presiones alcistas a un mercado de trigo en el que el Consejo Internacional de Granos proyectó una menor oferta global para la campaña 2026/27.

El factor petróleo

La fuerte suba del petróleo de unos US$ 4 por barril a US$ 71,50 en el caso del Brent sostuvo los precios de los aceites y robusteció las referencias de la colza en Francia que si bien cayeron el viernes cerraron la semana con una suba de 1,5% respecto al viernes anterior sobre US$ 555 la tonelada y valores en Uruguay sobre US$ 490 para planificar la próxima siembra, aunque con un euro que se va debilitando.

El arroz repuntó y cerró la semana en US$ 10,70 por bolsa en el sur de Brasil.

Con un ajuste regional en la producción, el arroz viene repuntando de US$ 9,6 a US$ 10,7 en el año.

No es casual que suba el precio en plena cosecha, una señal que parece indicar que lo peor para el mercado arrocero regional e internacional va quedando atrás, en un cambio de tendencia qué parece ir afianzando los precios con una suba todavía modesta de 2,3% en el último mes.