La firmeza de valores en el rubro ovino se refleja en la genética y en el mercado de campos

El escenario favorable en el rubro ovino , con valores récord para la carne y los más altos desde 2019 para las lanas , se traslada a una zafra de reproductores con colocación total de la oferta de genética en los remates y, también, con buenos valores .

Este jueves y viernes se establecieron referencias de US$ 1.104 de promedio y máximos de hasta US$ 3.100 para los carneros Merino de las cabañas El Arazá y Petra y de US$ 490 por los carneros Corriedale de San Gerardo.

Además, en otro indicador positivo, operadores del mercado señalan que en el norte del país creció el interés por arrendamiento de campos para desarrollar producción de ovinos de razas de carne y lana fina.

La carne ovina muestra un desempeño positivo en valor, con un precio semanal medio de exportación de US$ 7.196, y de US$ 6.644 por tonelada en los últimos 30 días.

En los 14 primeros días de febrero fueron exportadas 434 toneladas, 43% debajo de un año atrás, con Brasil como principal destino, seguido por Omán, Reino Unido y Arabia Saudita.

En el acumulado anual se llevan exportadas 1.774 toneladas -26% menos que un año atrás- a un precio promedio de US$ 6.859, es decir con un salto en valor de 28% interanual.

Reflejo: la faena de ovinos volvió a caer

La escasez de oferta se refleja en la faena ovina de la última semana, que cayó por tercera semana seguida luego de un firme comienzo de año y fue la más reducida desde fines de mayo de 2025.

Se contrajo hasta 7.671 cabezas y en lo que va de 2026 se sitúa 13% atrás respecto al año pasado, con 81.662 cabezas frente a 93.728 de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La ausencia de dos de las industrias con mayor capacidad de faena de lanares, San Jacinto y Las Piedras, afecta el volumen de la actividad.

La proporción de corderos creció mínimamente de 35% a 37% del total aunque cayó el ingreso de borregos de 16% a 7% en la última semana. Las ovejas siguen siendo la categoría más numerosa en la faena de lanares con 40% del total.

La menor faena de ovejas el año pasado es un factor que ha hecho pensar en la posibilidad de retención de vientres para ampliar la encarnerada ante la revalorización de la carne y la lana.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 17.41.45(1)

Referencia para las haciendas ovinas

En este escenario los valores de la hacienda ovina se mantienen en referencias récord y con subas semanales por encima de US$ 5,80 para el cordero y US$ 4,80 las ovejas.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 17.41.45

Mercado lanero: muy firme

En la última semana no operó el mercado lanero en Australia, que validó una solicitud de China –su principal mercado con 88,5% de las exportaciones- para respetar el feriado del Año Nuevo Chino.

La semana anterior el indicador IME había cerrado en US$ 12,05 por kilo base limpia, superando los US$ 12 por primera vez desde junio de 2019 y valores entre 45% superiores a los del final de la zafra 2024/25 para las lanas más finas y 65% para las lanas cruza y Corriedale de 28 micras.

Analistas y observadores del mercado australiano consideran que los fundamentos del mercado se mantienen, con una menor esquila y un volumen de oferta de lana al menos 10% inferior al del año anterior.

Los precios de las lanas en Uruguay

En Uruguay se han realizado negocios por encima de US$ 11 por kilo para lanas superfinas de entre 16 y 16,5 micras acondicionadas con grifa verde y certificación RWS, y de hasta US$ 11,85 en el caso de las lanas ultrafinas del proyecto CRILU, de 15,5 micras.

En la última semana se registraron pocas operaciones, con expectativa de la oferta por obtener propuestas de compra que convaliden a un nivel mayor las subas en Australia.

La Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay informó este viernes promedios de US$ 8,30 por kilo para lanas Merino súper finas de 18 a 19 micras con certificaciones y de US$ 7,50 por kilo para aquellos lotes certificados de entre 20 y 21 micras.