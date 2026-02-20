Dólar
/ Agro / AGROINDUSTRIA

Conflicto en Conaprole: falta de productos, lo que pasa en Rivera, medidas en pausa y una reunión clave

El conflicto entre AOEC y Conaprole no se ha solucionado, está latente la posibilidad de instaurar un ámbito de negociación y la tensión persiste

20 de febrero 2026 - 14:55hs
Conaprole, envasado de leche entera fresca.

Conaprole, envasado de leche entera fresca.

Esa nueva instancia de negociación llevó al sindicato a dejar sin efecto la ejecución de medidas, pero desde la AOEC se anunció a El Observador que de no cristalizar la misma actitud en la empresa está perfilado un nuevo conjunto de decisiones gremiales a aplicar en forma inmediata.

La Asamblea de los 29 en Conaprole

La dirección de la empresa, por su parte, tomó la decisión de trasladar el planteo del gobierno a la Asamblea de los 29, órgano conformado por productores remitentes que puede indicar decisiones macro en Conaprole y que se va a reunir el próximo miércoles.

Fuentes de la cooperativa señalaron a El Observador que la empresa considera que, tal como sucedió el año pasado (cuando se adelantó la fecha de cierre de la Planta 14 en Rivera, posteriormente reactivada como Centro de Distribución y cerrada definitivamente el viernes pasado), la gravedad de la situación amerita sea considerada junto con el colectivo de productores.

Conaprole también puntualizó que debido a las medidas sindicales los faltantes de productos lácteos en la plaza local son de importancia y las perdidas cuantiosas, de momento difíciles de estimar.

Sobre todo en comercios pequeños y medianos, no tanto en grandes superficies, se ha notado la falta de unos 30 productos, sobre todo leches, Colet y yogures, se indicó.

La mirada de los tamberos

Los tamberos, desde distintas gremiales que los nuclean, han expresado los perjuicios que el conflicto les genera e incluso han traslado a las autoridades de Conaprole, a modo de planteo al menos informal, que avance en el cierre de otras instalaciones de la empresa en las que las medidas del sindicato generan distorsiones en las actividades y perjuicios para productores, la empresa, otros trabajadores y los consumidores.

Lo que está pasando en Rivera

Santiago Rojas, uno de los trabajadores directamente involucrados, desde Rivera contó a El Observador que cuatro de los 12 empleados que venían desempeñándose en el Centro de Distribución aceptaron el despido y están, por lo tanto, desocupados.

“La semana pasada la empresa, de golpe, nos dio un ultimátum, nos puso dos días de plazo para aceptar el despido o el traslado a trabajar en otra planta de la empresa”, recordó.

Son ocho los trabajadores que ahora, en uso de días de licencia generados, aguardan los detalles sobre dónde seguirán desempeñándose y qué apoyos recibirán para que el impacto sea el menor para ellos y sus familias.

“La verdad, seguimos sin entender lo que pasó, somo rehenes de una situación, acá en Rivera la conflictividad nunca existió”, mencionó.

Conaprole, en Rivera, &uacute;ltimamente solo produc&iacute;a leche fresca en sachet, entera y descremada, la industrializaci&oacute;n ces&oacute; en 2025 y el Centro de Distribuci&oacute;n fue desactivado al cierre de la &uacute;ltima semana.

Conaprole, en Rivera, últimamente solo producía leche fresca en sachet, entera y descremada, la industrialización cesó en 2025 y el Centro de Distribución fue desactivado al cierre de la última semana.

Otras fuentes del sindicato mencionaron que están atentos a dos situaciones que se entiende son riesgosas: el manejo del retiro y destino de los productos que estaban en el centro de distribución; el manejo de los lácteos que están ahora llegando a Rivera y son manipulados en la vía pública; y el eventual abasto en volúmenes adecuados a la población de Rivera y Artigas que era realizado desde el Centro de Distribución cerrado.

La última resolución de la AOEC

1
3
2
Temas:

Conaprole Rivera AOEC MTSS Lácteos

