Conflicto en Conaprole: falta de productos, lo que pasa en Rivera, medidas en pausa y una reunión clave

Esa nueva instancia de negociación llevó al sindicato a dejar sin efecto la ejecución de medidas, pero desde la AOEC se anunció a El Observador que de no cristalizar la misma actitud en la empresa está perfilado un nuevo conjunto de decisiones gremiales a aplicar en forma inmediata.
La Asamblea de los 29 en Conaprole
La dirección de la empresa, por su parte, tomó la decisión de trasladar el planteo del gobierno a la Asamblea de los 29, órgano conformado por productores remitentes que puede indicar decisiones macro en Conaprole y que se va a reunir el próximo miércoles.
Fuentes de la cooperativa señalaron a El Observador que la empresa considera que, tal como sucedió el año pasado (cuando se adelantó la fecha de cierre de la Planta 14 en Rivera, posteriormente reactivada como Centro de Distribución y cerrada definitivamente el viernes pasado), la gravedad de la situación amerita sea considerada junto con el colectivo de productores.
Santiago Rojas, uno de los trabajadores directamente involucrados, desde Rivera contó a El Observador que cuatro de los 12 empleados que venían desempeñándose en el Centro de Distribución aceptaron el despido y están, por lo tanto, desocupados.
“La semana pasada la empresa, de golpe, nos dio un ultimátum, nos puso dos días de plazo para aceptar el despido o el traslado a trabajar en otra planta de la empresa”, recordó.
Son ocho los trabajadores que ahora, en uso de días de licencia generados, aguardan los detalles sobre dónde seguirán desempeñándose y qué apoyos recibirán para que el impacto sea el menor para ellos y sus familias.
“La verdad, seguimos sin entender lo que pasó, somo rehenes de una situación, acá en Rivera la conflictividad nunca existió”, mencionó.
Otras fuentes del sindicato mencionaron que están atentos a dos situaciones que se entiende son riesgosas: el manejo del retiro y destino de los productos que estaban en el centro de distribución; el manejo de los lácteos que están ahora llegando a Rivera y son manipulados en la vía pública; y el eventual abasto en volúmenes adecuados a la población de Rivera y Artigas que era realizado desde el Centro de Distribución cerrado.