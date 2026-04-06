Salarios de tripulantes, víveres y reparaciones: uno por uno los costos de dragado de la ANP en el puerto

El dragado que realiza personal de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en Montevideo es cuestionado por la cúpula del organismo por las constantes roturas de las embarcaciones y cortocircuitos con el sindicato. Un informe presentado días atrás reveló que el sector de dragado tiene un costo diario que supera los US$ 30.000.

Desde hace meses, las tareas de removido de barros y sedimentos en los muelles públicos del puerto de Montevideo son ineficientes. Esa situación llevó al directorio de la ANP a reactivar un contrato vigente desde 2019 -aunque para otros trabajos- con la compañía china CHEC Dredging Limited .

Actualmente, de las tres dragas de succión (D7, D9 y D11) hay dos que están operativas . Y una de ellas, la D7, tiene certificados de navegación vencidos que están renovados por excepción.

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Eso provocó retrasos en tareas de dragado y generó que algunos barcos no puedan operar con normalidad en los muelles públicos del puerto al tener menos profundidad de la habitual.

Con ese escenario de fondo se había encomendado a un equipo técnico la elaboración de un estudio sobre el funcionamiento de ese sector de la ANP que fue presentado días atrás por Manuel Ferrer (gerente del Área de Dragado) y Jhon Parodi (sub jefe del Departamento de Flota y Dragado) ante el directorio.

Una de las conclusiones del informe -al que accedió El Observador- fue que luego de varios años de menos barros extraídos se han acumulado sedimentos en una cantidad mayor que la capacidad operativa previsible en el corto plazo. En síntesis, el dragado público (realizado por el personal de la ANP) no puede cumplir con las tareas de limpieza necesarias. Y esa afirmación justificaría la decisión del directorio de acordar con CHECH Dredging Limited para que se haga cargo de los trabajos de dragado en áreas públicas e intraportuarias.

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El documento tiene otras consideraciones, como la necesidad de contar con más personal (específicamente sumar 85 tripulantes) y comenzar con una etapa de modernización, en algunos casos con reemplazos, de las embarcaciones. Pero también detalla, uno por uno, los costos generales.

Los costos del dragado

Tripulación. Para este caso se tomó como referencia la cantidad de tripulantes estipulados que regula el régimen de personal embarcado en dragas (31) y consideró los salarios y aportes patronales a valores vigentes en 2026.

De acuerdo a ese análisis, cada día de trabajo de esa tripulación genera un costo de US$ 13.157.

Gestión y administración del área de dragado. Se tomó como base los conceptos salariales y aportes patronales de los funcionarios que forman parte del personal administrativo y de gestión. El costo promedio diario se ubicó en US$ 5.035.

Combustible. El informe explicó que se calculó el consumo promedio de gas oil marino cuando la operación es continua y con el precio actualizado por Ancap, según lo estipulado en el contrato vigente. El costo diario en promedio llegó a US$ 3.966.

Grasas y lubricantes. Al igual que en el combustible se consideró el consumo promedio anual de grasas y diversos tipos de lubricantes, que resultó en un promedio diario de US$ 323.

Mantenimiento y reparaciones. En este caso se tomó en cuenta el gasto verificado en 2025, que incluyó diversos suministros, reparaciones, sustituciones y mantenimientos programados para mantener operativas las dragas. El costo promedio al que se arribó fue de US$ 2.950, bajo el supuesto que durante este año se verifique un comportamiento similar al pasado.

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Víveres para la tripulación. El informe señaló que la contratación vigente contempla un precio de $ 269.000 por entrega semanal (por cada turno de 8 horas y por draga). Eso se traduce en un costo diario de US$ 949.

Previsión por varada. Sobre este punto el documento explicó que se contratan varadas (detención por averías) para las dragas de succión cada 3 años. Añadió que si se opera con las 3 embarcaciones debe realizarse una varada anual que tiene un valor de US$ 1,2 millones, en base a las últimas contrataciones efectuadas con el Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada. Eso equivale a un costo diario por concepto de varada de US$ 3.334.

Servicio de apoyo (lanchaje). Para este cálculo se estimó el costo de las 2 lanchas que operan en forma alternada y manteniendo operación continua de apoyo a las dragas de succión para el traslado de personal o insumos que se requieran a bordo. Allí se incluyó el gasto generado por la tripulación, y mantenimiento y reparaciones, entre otros. En suma, el costo promedio se ubicó en US$ 770.

El costo diario total de todos los rubros enumerados por los técnicos asciende a US$ 30.484.

Pero el informe también manejó otros aspectos y uno de los reclamos realizados fue sobre el estado de las embarcaciones. Describió a la draga D7, operativa con certificados provisorios, como un “buque años con significativos destacadas en casco y dificultades de repuestos en máquinas”, que tendrá cada vez más problemas para navegar. Por tanto necesita ser renovado. Planteó entonces la adquisición de una draga de succión por arrastre para reemplazar a la D7 a través de una licitación pública a realizarse durante este año. El costo estimado de la nueva embarcación fue de US$ 45 millones, equivalentes a un promedio diario de US$ 6.250.

Con la suma de este rubro, el costo de dragado público se ubica en US$ 36.734 por día.