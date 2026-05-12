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La Mutual de Futbolistas se declaró en "pre conflicto" por atraso de pago de salarios y condiciones de seguridad, y exige a la AUF "un ámbito formal de trabajo"

"No podemos naturalizar que los futbolistas continuemos soportando las consecuencias de malas administraciones, incumplimientos y falta de respuestas", criticó el gremio

12 de mayo de 2026 9:26 hs
Sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales

Sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales

L. Carreño

La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) se declaró en "pre conflicto" en reclamo por el atraso del pago de salarios en varios clubes, así como por distintas carencias de seguridad en varios recintos deportivos.

El gremio de jugadores publicó un comunicado en el que explicó que tomó esta medida sindical debido a "la gravedad de distintas situaciones" que afectan a sus asociados "directamente" y que "continúan sin soluciones concretas".

En primer lugar, se refirieron al "atraso en el pago de salarios de diversos clubes profesionales", así como a "los incumplimientos vinculados al cobro de créditos".

También hicieron mención a la situación de Cooper, club que se quedó sin participar de la Primera Divisional C por deudas con la Mutual.

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Además, desde MUFP reclamaron por "las condiciones de seguridad en distintos escenarios deportivos, y el funcionamiento efectivo de la Comisión de Seguridad y Estadios".

"No podemos naturalizar que los futbolistas continuemos soportando las consecuencias de malas administraciones, incumplimientos y falta de respuestas" criticó la Mutual, que exige "a la AUF y a los clubes involucrados" que se instale "un ámbito formal de trabajo que permita abordar estos temas con la seriedad y urgencia que la situación requiere".

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