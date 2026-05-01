Fondo de retiro para los futbolistas profesionales en Uruguay: quiénes pueden acceder al beneficio de la Mutual y los primeros que cobran el subsidio

La Mutual de Futbolistas Profesionales puso en funcionamiento el Fondo de retiro para los jugadores profesionales en Uruguay y este año se beneficiarán a 15 futbolistas que se retiraron en la temporada 2025 .

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Esta iniciativa fue aprobada por la asamblea de la gremial de futbolistas en marzo y tiene como objetivo acompañar a aquellos jugadores que dejan la actividad.

Este programa se sostiene con parte de los ingresos que la gremial de futbolistas recibe por los derechos de imagen del nuevo contrato de televisión que la AUF firmó por cuatro años (2026-2029).

“Este plan apunta a colaborar con el futbolista en la etapa de transición, cuando se aleja de la actividad, lo que representa muchas dificultades. Es una etapa muy compleja para los futbolistas y no es fácil recorrerla. Lo que hacemos en este caso es acompañar con una ayuda económica que los futbolistas votaron”, comentó el presidente de la Mutual, Diego Scotti , a Referí.

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¿Quiénes pueden recibir el subsidio del Fondo de retiro? Podrán acceder aquellos futbolistas profesionales que se retiran y que cumplen con un requisito mínimo de 12 años de contrato profesional, que pudieron cumplirlos en el fútbol uruguayo o un mínimo de seis años en el fútbol local y el resto en el exterior.

Aquellos futbolistas que cumplen los requisitos tras retirarse en 2025 y que no fueron contactados por la Mutual pueden postular al subsidio si reúnen las condiciones.

¿Cuál es el aporte que reciben? Es un beneficio por única vez. Reciben 12 meses de salario o lo cobran de una sola vez.

Este año la Mutual proyecta entregar el subsidio a 15 futbolistas.

Además de la ayuda económica los futbolistas reciben capacitaciones para continuar su vida laboral después del fútbol.

Algunos de los primeros futbolistas que recibirán este beneficio son Gastón Bueno, Hernán Novick, Diego Polenta y Mauricio Pereyra, entre otros.