Diego Scotti seguirá al frente de la Mutual de Futbolistas, luego de unas elecciones a lista única: los cambios en la directiva y la comisión fiscal del gremio

El exfutbolista Diego Scotti fue reelecto como presidente de la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP), luego de ser votado en unas elecciones a lista única realizadas este lunes.

Scotti es presidente de la Mutual desde junio de 2020 , cuando asumió el rol tras la renuncia de Michael Etulain . Luego fue ratificado en su cargo en las elecciones de 2022 y, como único candidato, ya sabía que seguirá en el cargo hasta 2030 antes de que se realizaran los comicios de este lunes.

"Asumimos este nuevo periodo con la misma responsabilidad y compromiso que nos trajo hasta acá y con una agenda marcada por la defensa de los derechos y los intereses de los y las futbolistas" , celebró la directiva del gremio en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Gran parte de la directiva actual de la MUFP se mantendrá luego de la asamblea de mayo que ratificará el resultado de la elección. Sergio Pérez y Maximiliano Russo se mantendrán como vicepresidentes, Mitchell Duarte como secretario y Gonzalo Sena tesorero.

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En asamblea con masiva participación, la Mutual aprobó el acuerdo por derechos de imagen con la AUF y creó un Fondo de Retiro para futbolistas que dejen la práctica del deporte

En los vocales habrá un cambio: no seguirá Darío Larrosa, sexto en la lista y primer, y su lugar será ocupado por Fabricio Santos, que era segundo vocal, puesto que ahora ocupará Andrés Ravecca.

En tanto, la Comisión Fiscal cambiará por completo: no seguirán el presidente Jorge Barreto, el secretario Matías Malvino y el vocal Danilo Asconeguy, para dar paso (en ese orden de cargos) a Ernesto Hernández, Alberto Eiraldi y Federico Rodríguez.

El acuerdo de la Mutual por los derechos de imagen de los futbolistas

El último logro de la actual directiva de la Mutual fue el acuerdo por los derechos de imagen de los jugadores profesionales del fútbol uruguayo, en el marco del nuevo contrato que celebró la Asociación Uruguaya de Fútbol tras licitar y vender los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

El monto que percibirán los futbolistas equivaldrá al 4% del nuevo contrato, unos US$ 2,5 millones contando las partidas dinerarias y las no dinerarias.

En esa directiva también se definió una asignación al Fondo de Retiro de Futbolistas Profesionales. Este fondo fue aprobado en una asamblea realizada en julio del año pasado, y va a empezar a regir con los futbolistas que se retiraron el año pasado (2025).

Su objetivo es acompañar la transición del jugador que se retira y que busca una reinserción laboral dentro o fuera del deporte.