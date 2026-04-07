"Ningún árbitro será vetado": la respuesta de Audaf a Nacional y su "preocupación" por las declaraciones de directivos tricolores contra el juez Javier Burgos

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) le respondió a Nacional luego de las declaraciones que realizaron directivos tricolores tras la actuación del juez Javier Burgos en el último partido ante Central Español en el que los albos cayeron por 1-0 en el Gran Parque Central.

Tras ese encuentro, varias voces del club de La Blanqueada se manifestaron para criticar la actuación arbitral.

Uno de ellos fue su presidente, Ricardo Vairo, quien consideró “vergonzoso” el arbitraje de Burgos, de quien dijo que iba a pedir que no hiciera partidos de Nacional. “Que no nos arbitre por un buen tiempo” , señaló a El Espectador Deportes.

Este martes, Audaf emitió un comunicado en respuesta a los tricolores en el que “expresa su preocupación ante recientes declaraciones públicas de dirigentes del Club Nacional de Football, en las que se deslizan conceptos que podrían interpretarse como intentos de condicionar o limitar la actuación profesional de árbitros”.

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“En este sentido, AUDAF quiere ser enfática: no permitirá que ningún árbitro sea vetado, condicionado o restringido en su actividad laboral por manifestaciones, presiones o intereses ajenos a criterios técnicos, reglamentarios y debidamente fundamentados”, dice la nota.

“El arbitraje constituye un pilar esencial del fútbol y debe desarrollarse con independencia, respeto y garantías. Las declaraciones que apunten a desacreditar o influir indebidamente en la designación o actuación de los árbitros no contribuyen al normal desarrollo de la competencia ni al fortalecimiento institucional del fútbol uruguayo”, agregaron.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales de nuestros asociados, así como con la transparencia e integridad de la función arbitral. AUDAF se mantendrá atenta a la evolución de estos hechos y no dudará en adoptar las medidas que correspondan en defensa del colectivo arbitral”, finaliza la nota firmada por la Comisión Directiva.