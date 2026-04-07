El "VAR" de OFI: mirá cómo es el Football Video Support en la definición de la Copa Nacional de Selecciones, "hecho histórico" en el fútbol del interior y con los DTs como protagonistas

La Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior ( OFI ) está implementando en su fase definitoria el sistema de soporte de videoarbitraje para su aplicación en algunas jugadas.

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Se trata del Football Video Support, por sus siglas en inglés FVS , que ya ha sido utilizado en torneos de FIFA, como el pasado Mundial sub 20 masculino de Chile .

La OFI destacó esta iniciativa como un “hecho histórico y novedoso” .

“La Organización del Fútbol del Interior, en conjunto con el Consejo Técnico de Árbitros y producción de OFI TV, implementarán en las Semifinales y Finales de la 22a Copa Nacional de Selecciones, el sistema de soporte de videoarbitraje para el fútbol (Football Video Support por sus siglas en inglés, FVS)”, indicaron.

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El Football Video Support (FVS) que se implementa en la definición de la Copa Nacional de Selecciones de OFI El Football Video Support (FVS) que se implementa en la definición de la Copa Nacional de Selecciones de OFI

Un desafío para los entrenadores

La OFI explicó cómo es el funcionamiento del FSV, que es diferente al popular VAR que funciona en el fútbol de la AUF y las principales ligas y competencias.

“A diferencia del sistema de videoarbitraje “VAR”, que se activa automáticamente mediante un árbitro asistente de vídeo, el FVS requiere un desafío por parte del entrenador principal, quien dispondrá de dos de tarjetas para solicitar la impugnación de una decisión tomada en campo por el árbitro central del partido”, señalaron.

Se tratan de tarjetas de color azul, más grandes que la amarilla y roja que usan los jueces, las que deben ser mostradas al cuarto árbitro cuando así lo consideren.

El Football Video Support (FVS) que se implementa en la definición de la Copa Nacional de Selecciones de OFI El Football Video Support (FVS) que se implementa en la definición de la Copa Nacional de Selecciones de OFI

“En caso de que le asista razón a su reclamo, le será devuelta su tarjeta para mantener sus instancias de revisión, caso contrario, perderá la tarjeta utilizada”, dice el reglamento.

Además, el FSV solo puede ser utilizado para corregir situaciones en cuatro momentos:

- Gol - No Gol

- Penal - No Penal

- Tarjeta Roja Directa

- Error de Identidad

En ninguna de las instancias mencionadas anteriormente se considerará acción por fuera de juego (offside - Regla 11).

El Football Video Support (FVS) que se implementa en la definición de la Copa Nacional de Selecciones de OFI El Football Video Support (FVS) que se implementa en la definición de la Copa Nacional de Selecciones de OFI

Su estreno en la Copa de Selecciones

El FSV de OFI tuvo su primera aparición en la semifinal de ida entre Maldonado y Durazno del pasado 28 de marzo en el Estadio del Club San Carlos.

A los 35 minutos del primer tiempo, cuando estaban 1-1, el cuerpo técnico de los fernandinos encabezado por Pablo Anibal De León pidió la primera revisión, mostrando la tarjeta azul al cuarto árbitro para que vean una jugada.

De esa forma, el juez del partido, Sebastián Montenegro, fue al monitor, se puso los auriculares y observó una jugada en la que Maldonado reclamó una mano en el área y un posible penal.

Así fue la primera aplicación del FSV en OFI:

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El juez chequeó la acción y determinó que no había penal.

Por ese motivo, al no tener razón, Maldonado perdió una de las dos tarjetas con la que podía reclamar algún fallo impugnable.

La utilización de la tarjeta había generado dudas en los fernandinos, ya que algunos jugadores entendieron que no había que pedir la revisión al considerar que no iba a ser favorable para su equipo y perderían uno de los dos reclamos.

La Liga de Soriano fue precursora

Antes del estreno en la Copa de Selecciones de OFI, la Liga Departamental de Soriano había implementado este sistema en sus semifinales disputadas en diciembre de 2025.