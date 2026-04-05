Los videos y los audios del VAR de por qué no se le pitaron a Nacional los dos penales que pidió ante Central Español por el Torneo Apertura

Los audios y videos del VAR del partido que Central Español le ganó a Nacional 1-0 el pasado viernes a la noche en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Apertura, y en el que los tricolores pidieron dos penales a su favor que no fueron pitados por Javier Burgos, el árbitro del mismo, se conocieron este domingo a la tarde.

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Vale recordar que en dicho compromiso hubo dos jugadas muy polémicas por un posible falta de un defensa palermitano sujetando a Gonzalo Carneiro dentro del área, y una supuesta mano de otro zaguero del ganador, y ninguna fue tenida en cuenta ni por Burgos, ni por el encargado del VAR, Leodán González.

En la primera de las jugadas, la caída de Gonzalo Carneiro cuando lo sujeta un rival dentro del área, se dio el siguiente diálogo entre Javier Burgos y Leodán González, encargado del VAR:

Flavio Perchman contundente: "A Nacional lo despojaron", y dijo que el árbitro "Burgos está muy soberbio", que "Ruglio vive en una fábula" y que el Apertura "está 85% perdido"

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"Ya se levantó. Lo cierra con los brazos, pero no es lo que hay en un impacto", dice el árbitro Javier Burgos desde el propio campo de juego en el momento en el que había caído Gonzalo Carneiro.

"Dame si es dentro o fuera (del área)", pide Leodán González desde el VAR a los técnicos.

"Mirá que yo veo los brazos del defensor, pero él (por Carneiro) se tira antes. No es que lo tira el impacto por eso", contestó Burgos aún sin saber lo que iban a decirle desde el VAR.

Mientras tanto, Leodán González explicó: "No. Lo tiene y él abusa de eso. Yo no veo que el agarrón sea para eso".

"Tranquilos, yo ya pasé la información", le dice Burgos, a los jugadores de Nacional que le protestaban en la cancha.

A lo que Leodán González desde el VAR, le anuncia: "Javi (Burgos), chequeo completo: Carneiro abusa del contacto del defensa y se lanza. ¿Ok?".

Audio VAR

En el segundo audio y video del VAR, es el de la mano en el área de Central Español que protestó todo Nacional.

"Viene de atrás Carneiro, habilitado", dice Leodán González desde el VAR.

En tanto, el árbitro Burgos le contesta a los futbolistas en la cancha: "Tranquilos, tranquilos que es pecho y mano. Tranquilos".

"Esa es permitida. Sigue una más", pide Leodán González al técnico del VAR.

"Dejá que trabaje tranquilo", le pide Burgos a los futbolistas tricolores en plena protesta.

"Ahí, una más. Está. Richard (Trinidad, el árbitro AVAR). Zona permitida", le dice en la cabina Leodán González a su compañero.