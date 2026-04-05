Flavio Perchman contundente: "A Nacional lo despojaron", y dijo que el árbitro "Burgos está muy soberbio", que "Ruglio vive en una fábula" y que el Apertura "está 85% perdido"

El vicepresidente de Nacional habló este domingo y trató de "soberbio" al árbitro Javier Burgos por lo que él entiende que fueron errores en el arbitraje del encuentro del pasado viernes cuando el tricolor perdió de local en el Gran Parque Central 1-0 ante Central Español por la décima fecha del Torneo Apertura, a la vez que dijo que este certamen está perdido "en un 85%".

"Fuimos despojados en jugadas capitales. Para mí, las dos fueron penal. El arbitraje fue lamentable desde todo punto de vista", comenzó diciendo Perchman en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Falta mucho, esto se termina a fin de año. Confío en el Colegio de Árbitros pero tienen que tomar medidas".

Acerca de Javier Burgos y su arbitraje sostuvo que "el año pasado dije que Burgos fue uno de los mejores en toda la temporada, pero este año lo veo soberbio".

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Perchman y las frases que dejó

Flavio Perchman habló durante un buen rato desde su domicilio y dejó varias frases.

"Lo veo muy soberbio a Burgos, los jugadores no le pueden ni hablar", reiteró.

Y añadió: "No podemos cabecear en los centros porque nos agarran a todos los jugadores permanentemente".

Sobre las jugadas polémicas del partido que Nacional perdió ante Central Español por 1-0 este viernes a la noche, expresó que son muy claras.

"La mano no tiene ninguna discusión: el jugador viene de frente y se ayuda con el brazo extendido. La segunda es penal, pero se puede entender como que lo suelta al final de la jugada, es más dudosa".

Este domingo, temprano en la mañana, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, subió un nuevo estado de Whatsapp en el que, entre otras cosas dice que a Nacional "hace cuatro meses le regalaron un Uruguayo que nunca hubieran ganado de otra manera (...) Que hoy se quejen de los árbitros es una falta de respeto a todo el fútbol que ha padecido las ayudas permanente a ellos. Da risa verlos quejarse por un partido en el que perdieron porque el rival fue superior y no por los árbitros".

Al respecto, Perchman fue contundente, cuando fue consultado: "Que Ruglio haga su juego y sus permanentes ataques a los jueces y a Nacional, veremos cómo termina. El año pasado ya sabemos cómo terminó. Él piensa que nos regalaron el campeonato. Bueno, se lo agradecemos. Este año de repente, lo regalan de nuevo y veremos. Nosotros vamos a ser bicampeones a fin de año. Ruglio tiene una fábula que viene repitiendo hace tres años de manera permanente".

"Es muy temprano en el campeonato para no pedir más a Burgos, pero pedimos observación y clemencia en algunas situaciones, tenemos que salir a trancar”, explicó el dirigente.

Otra de sus frases sobre lo sucedido con el árbitro fue tajante: "El arbitraje de Burgos frente a Central entra en el top 3 de peores arbitrajes en los últimos tiempos”.

Acerca de Leodán González, a cargo del VAR en dicha derrota tricolor ante los palermitanos, dijo: “Leodán González me da garantías pero el otro día se equivocó mal".

Y explicó por qué: "Yo no estaba ahí cuando lo dijo, pero en el pasillo Leodán González indicó: 'Les ganaron bien'. Lo soltó el solo. No fue feliz el comentario por el momento. Me parece que no lo dijo con mala leche".

"Las medidas las vamos a hablar en directiva, el tema es que esta semana, por la Copa Libertadores, no tenemos directiva porque viajamos a Chile. Por ahora salimos a declarar y dejar expuesto lo que fue ese partido", expresó.

Consultado acerca de si con el puntaje que tiene en los dos tercios jugados del campeonato, si Nacional perdió el Torneo Apertura, contestó claramente: "Un 85%, si".