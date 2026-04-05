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Luis Suárez no falla: entró al final, anotó un gol en el estreno del nuevo estadio de Inter Miami y fue elegido el mejor del partido; mirá el video

El uruguayo sigue siendo fundamental en el equipo en la MLS de Estados Unidos

5 de abril de 2026 10:22 hs

El delantero uruguayo Luis Suárez volvió a ser fundamental para Inter Miami, que empató en la hora ante Austin FC de Facundo Torres jugando de local e inaugurando su nuevo estadio, el NU Stadium por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Austin FC se puso en ventaja con un córner del uruguayo Torres, que Guilherme Dubas mandó al fondo de las redes tras ganar en el área cuando recién iban 5 minutos.

Los locales lo igualaron a través de un cabezazo de Lionel Messi casi enseguida, pero el rival siguió imponiendo respeto y mandando sobre la pelota.

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Un segundo tiempo complicado, hasta que apareció Luis Suárez

El segundo tiempo fue difícil para Inter Miami que dependía casi exclusivamente de Lionel Messi, porque los delanteros no andaban.

Jayden Nelson puso nuevamente en ventaja a Austin FC a los 52 minutos, ya sin el uruguayo Facundo Torres, quien salió al término de la primera parte.

Hasta que ingresó Luis Suárez para disputar los últimos 18' e intentar al menos la igualdad.

Cuando iban 81 minutos y parecía que se complicaba el debut en el nuevo estadio, Inter Miami llegó al empate.

Llegó un córner desde la izquierda y Luis Suárez se desmarcó hasta quedar solo en el área, para definir en el segundo palo y conseguir el 2-2 que al menos sirvió para no perder ante un rival que jugó muy bien.

Luego del final, el uruguayo fue elegido el Mejor Jugador del Partido por la MLS.

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