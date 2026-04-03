Video: Luis Suárez, Lionel Messi y Maximiliano Falcón entrenaron en el flamante estadio de Inter Miami que costó US$ 400 millones

Luis Suárez junto al resto de sus compañeros conocieron en las últimas horas el que ya es el nuevo estadio de su club, Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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El uruguayo ingresó al vestuario nuevo con chancletas, y junto su compañero, amigo y socio, Lionel Messi, compartieron los primeros mates allí.

El flamante estadio de Inter Miami se llama NU Stadium que se presentará oficialmente este sábado a la hora 21 cuando reciban a Austin FC, del uruguayo Facundo Torres, por una nueva fecha de la temporada regular de la MLS.

Luis Suárez, Maximiliano Falcón, Lionel Messi y el resto de sus compañeros, realizaron este jueves su primer entrenamiento en el citado escenario, previo a su estreno.

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Vale decir que el estadio tiene una tribuna a nombre del astro argentino, la cual se llama "Lionel Messi Stand".

suarez

La construcción del escenario deportivo de Inter Miami, demandó casi tres años y todavía registra trabajos en el entorno , donde está planificado un desarrollo urbano que incluirá un parque público de 23 hectáreas, superficies comerciales, hoteles y oficinas.

El estadio cuenta ahora con una capacidad para 26.700 espectadores, lo que supone un incremento de 5.000 localidades respecto al anterior escenario, el Chase Stadium que está situado en Fort Lauderdale.

De acuerdo a reportes de Estados Unidos, el costo del estadio se enmarca entre los US$ 350 y US$ 400 millones.