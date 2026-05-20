Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Nuevos juegos, un canil para perros y mejoras en la iluminación: IM presentó proyecto de mejora para el parque Líber Seregni de Montevideo

El proyecto, presentado por la Intendencia de Montevideo al Concejo Vecinal 2 del Municipio B, busca "la recuperación integral del espacio"

20 de mayo de 2026 16:12 hs
Planta del parque Líber Seregni

Planta del parque Líber Seregni

Foto: Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo presentó el proyecto de mejora integral del parque Líber Seregni, que incluye una recuperación integral del espacio, nuevas áreas de juegos y mejoras en la iluminación de la locación.

La iniciativa incluye "trabajos de mantenimiento y puesta en valor de las áreas verdes" para contribuir a "la recuperación integral del espacio".

El proyecto fue mostrado al Concejo Vecinal 2 del Municipio B por jerarcas departamentales como el director de Espacios Públicos Marcelo Roux, el director de Desarrollo Municipal y Participación Claudio Villisac y el director del Servicio de Proyectos Marcelo Bednarik.

Más noticias

Plan Veredas: la Intendencia de Montevideo presentó en qué avenidas y zonas priorizará las obras si se aprueban los fondos

Obras en rambla de Punta Gorda iniciarán a fin de mayo y durarán cinco meses: corregirán la inclinación de la calle

Obras del parque Líber Seregni
Obras del parque Líber Seregni

Obras del parque Líber Seregni

Según se comunicó, entre las incorporaciones hay un nuevo sector de juegos infantiles con nuevos componentes lúdicos para todas las edades, recuperación de la olla de skate, ampliación de los equipamientos para el deporte como calistenia y un circuito diseñado para recorrer en bicicleta, patines u otros medios similares.

También el proyecto acondiciona un sector para potenciar la huerta urbana existente, define un espacio exclusivo para mascotas y sobre la calle Daniel Muñoz integra un nuevo sector de recreación con mesas y bancos.

Para la elaboración del proyecto se hizo un diagnóstico del estado actual del parque y se tomaron en cuenta aportes de los vecinos. A su vez, la propuesta forma parte de la reactivación de espacios públicos existentes que lleva adelante la comuna para los próximos años.

Las más leídas

Elecciones del BPS 2026: cuándo se vota y cuánto sale la multa por no participar

Elecciones obligatorias BPS 2026: quiénes deben votar, el costo de multas por no hacerlo y las fechas clave

Adiós al "pum pum pum" en el Velódromo: tras quejas de vecinos, la carpa para conciertos de rock y fiestas de electrónica se muda a otro punto de la ciudad

"Traer de vuelta la Punta del Este elegante": la misión de Carolina Proto, la arquitecta brasileña elegida por JHSF para transformar el hotel Enjoy en Fasano Península

Temas

Intendencia de Montevideo Liber Seregni Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos