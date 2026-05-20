Nuevos juegos, un canil para perros y mejoras en la iluminación: IM presentó proyecto de mejora para el parque Líber Seregni de Montevideo

La Intendencia de Montevideo presentó el proyecto de mejora integral del parque Líber Seregni , que incluye una recuperación integral del espacio, nuevas áreas de juegos y mejoras en la iluminación de la locación.

La iniciativa incluye "trabajos de mantenimiento y puesta en valor de las áreas verdes " para contribuir a "la recuperación integral del espacio".

El proyecto fue mostrado al Concejo Vecinal 2 del Municipio B por jerarcas departamentales como el director de Espacios Públicos Marcelo Roux , el director de Desarrollo Municipal y Participación Claudio Villisac y el director del Servicio de Proyectos Marcelo Bednarik .

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Según se comunicó, entre las incorporaciones hay un nuevo sector de juegos infantiles con nuevos componentes lúdicos para todas las edades, recuperación de la olla de skate, ampliación de los equipamientos para el deporte como calistenia y un circuito diseñado para recorrer en bicicleta, patines u otros medios similares.

También el proyecto acondiciona un sector para potenciar la huerta urbana existente, define un espacio exclusivo para mascotas y sobre la calle Daniel Muñoz integra un nuevo sector de recreación con mesas y bancos.

Para la elaboración del proyecto se hizo un diagnóstico del estado actual del parque y se tomaron en cuenta aportes de los vecinos. A su vez, la propuesta forma parte de la reactivación de espacios públicos existentes que lleva adelante la comuna para los próximos años.