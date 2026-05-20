Los convocados de Nacional para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores: Agustín Rogel se metió en la lista

Nacional presentó la lista de convocados para el partido contra Universitario de este miércoles a las 19:00 en el Gran Parque Central, correspondiente a la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores .

La principal novedad de la lista es la inclusión de Agustín Rogel. El zaguero sufrió molestias en el encuentro ante Deportes Tolima y se perdió los dos siguientes partidos de Nacional.

Este lunes volvió a los entrenamientos, y el martes el cuerpo técnico de Jorge Bava lo exigió para ver si llegaba al partido de este miércoles . En los últimos minutos el jugador apareció entre los convocados del Bolso.

También vuelve a la convocatoria Juan de Dios Pintado , que se perdió los últimos tres partidos del Tricolor por molestias. No juega desde el 3 de mayo, en la derrota 3-2 contra Albion de la penúltima fecha del Torneo Apertura.

La duda de Jorge Bava para el partido entre Nacional y Universitario por la Copa Libertadores, y el probable equipo tricolor

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El tercer retorno será el de Rodrigo Martínez, el extremo juvenil de 18 años que jugó su último partido el 10 de mayo contra Cerro, y no fue convocado para el encuentro ante Montevideo City Torque por decisión del entrenador.

Los que no están convocados son Mauricio Vera y Jhon Guzmán, ambos por decisión técnica. El argentino solo jugó tres partidos con Bava como DT, uno solo como titular (en la derrota ante Deportivo Maldonado), con 108 minutos en total en cancha.

El colombiano, en tanto, aún no debutó en la Primera tricolor desde su llegada en enero, y solo ha sumado minutos en la Tercera División.

Los convocados de Nacional para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2057129366203572557?s=20&partner=&hide_thread=false Los convocados para enfrentar a Universitario en el Gran Parque Central pic.twitter.com/GEOlTTZrcK — Nacional (@Nacional) May 20, 2026

El probable de Nacional para jugar contra Universitario

El enfrentamiento clave por Libertadores le llega al Bolso en medio de un crecimiento en su rendimiento. El equipo dirigido por Jorge Bava ganó sus últimos dos partidos por la Liga AUF Uruguaya, 4-0 ante Cerro por la última fecha del Torneo Apertura y 2-1 ante Montevideo City Torque en el arranque del Torneo Intermedio.

En ese sentido, se espera que el entrenador tricolor repita el once titular que utilizó en los últimos dos partidos: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia y Juan Cruz De los Santos; Maxi Silvera y Maxi Gómez.