WhatsApp prepara el anuncio más esperado por los infieles, ¿de qué se trata?

La aplicación de mensajería WhatsApp trabaja en una nueva función de privacidad que promete revolucionar la manera en la que se envían mensajes temporales.

Según las últimas versiones beta detectadas por el portal WaBetaInfo , la plataforma de Meta permitirá que ciertos chats desaparezcan después de ser leídos, una herramienta que rápidamente despertó comentarios en redes sociales por el posible uso que podrían darle los usuarios más discretos.

WhatsApp presenta el chat de incógnito para hablar de manera privada con Meta AI

Hasta ahora, los mensajes temporales de WhatsApp funcionaban con un temporizador fijo: podían borrarse después de 24 horas, siete días o 90 días desde el momento del envío. Sin embargo, la nueva modalidad cambiaría esa lógica y haría que la cuenta regresiva comience recién cuando el destinatario abra el mensaje.

¿Cómo funcionarán los mensajes que se autodestruyen?

La nueva opción, detectada en pruebas para iPhone y Android, aparece bajo el nombre “After reading” (“Después de leer”). Según los reportes filtrados, los usuarios podrán elegir distintos plazos para que el contenido desaparezca una vez visto: desde cinco minutos hasta 12 horas.

image WhatsApp prepara el lanzamiento de mensajes que se autodestruyen

El mecanismo recuerda al sistema que popularizó Snapchat hace años, aunque adaptado al entorno de WhatsApp. La diferencia principal es que el mensaje no comenzará a borrarse mientras permanezca sin abrir. De todos modos, si el receptor nunca lo lee, el contenido se eliminará automáticamente luego de 24 horas para evitar que quede almacenado indefinidamente.

La función todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento global, ya que por ahora solo está disponible en versiones de prueba para desarrolladores y beta testers. No obstante, las filtraciones indican que el desarrollo busca reforzar las herramientas de privacidad y acercarse cada vez más a un formato de conversaciones efímeras.

Más privacidad y menos rastros en los chats: los beneficios de los mensajes temporales de WhatsApp

La novedad se suma a otras funciones recientes de seguridad incorporadas por la plataforma, como los chats bloqueados con código secreto, las fotos de visualización única y el cifrado de extremo a extremo.

Aunque Meta todavía no realizó un anuncio oficial, el desarrollo ya genera expectativa porque permitiría mantener conversaciones más privadas y reducir la permanencia de mensajes sensibles dentro de las conversaciones. En redes sociales, muchos usuarios ya bautizaron la herramienta como “la función ideal para infieles”, debido a que dificultaría dejar evidencia en los chats.

Sin embargo, especialistas en privacidad recuerdan que ninguna función garantiza confidencialidad absoluta, ya que siempre existe la posibilidad de realizar capturas de pantalla o guardar el contenido por otros medios antes de que desaparezca.