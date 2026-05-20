El rival de Nacional: el debut del reconocido entrenador argentino Héctor Cúper es la gran novedad en Universitario; repasá sus anécdotas en Inter con Recoba, Ronaldo y Vieri

El debut del argentino Héctor Cúper como entrenador de Universitario de Deportes marcará el partido de este miércoles (19:00 horas) en el Gran Parque Central ante Nacional por la quinta y penúltima jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.

Finalista de la Liga de Campeones de la UEFA con Valencia y con pasado en equipos como Inter de Milán, donde dirigió al extricolor Álvaro “Chino” Recoba en un plantel de estrellas en el que tuvo que gestionar a figuras como Ronaldo, Vieri y más , con las que tuvo algunos cruces, así como también mundialista con la selección de Egipto, el director técnico comenzará en la capital uruguaya una nueva era en Sudamérica luego de casi 30 años.

"Había un pequeño roce a veces", dijo Cúper al repasar su ciclo en Inter con figuras como el brasileño Ronaldo, el italiano Christian Vieri y Recoba, a quienes mencionó.

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El uruguayo tuvo cruces con el entrenador porque era suplente en el equipo y le reclamaba más minutos.

"La reticencia de Cúper a utilizar desde el principio a Recoba, que le asegura explosión e incisividad, es más inexplicable todavía si se piensa que en el costado sobre el que el técnico argentino quiere hacerlo jugar incluye siempre a Andrés Guglielminpietro, un jugador híbrido y carente de peso", decía la prensa italiana.

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Cúper, de 70 años, desarrolló la parte más importante de su carrera como entrenador de clubes en Europa y tuvo su etapa más destacada al frente del Valencia (1999-2001), con el que disputó y perdió dos finales consecutivas de la Liga de Campeones: en 2000 ante el Real Madrid y en 2001 frente al Bayern Munich.

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También dirigió a clubes como los argentinos Huracán y Lanús, los también españoles Mallorca y Betis, el Aris Salónica griego o los italianos Parma e Inter de Milán, entre otros.

En el fútbol de selecciones entrenó a Georgia (2008-2009), Egipto (2015-2018), Uzbekistán (2018-2019), la República Democrática del Congo (2021-2022) y Siria (2023-2024).

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Con los faraones fue finalista de la Copa África de Naciones en 2017 y disputó el Mundial de Rusia 2018.

Debut en Universitario

"El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo (...) El esfuerzo va a ser el máximo para lograr lo máximo", dijo Cúper durante su presentación con los Cremas.

Su misión será llevar al equipo al liderato de la liga local, donde ocupa el cuarto lugar y está a once puntos del líder Alianza Lima, así como avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Allí se estrenará en el estadio Gran Parque Central ante Nacional en un duelo en el que estos conjuntos se jugarán muchas de sus posibilidades de poder avanzar a los octavos de final.

A falta de que cada equipo dispute dos encuentros, ambos cierran la clasificación con cuatro unidades, aunque los ahora dirigidos por Cúper tienen un mejor saldo de gol. Más arriba, Deportes Tolima y Coquimbo Unido tienen siete unidades cada uno.

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Nacional y Universitario tienen claro que cerrar con dos victorias será sinónimo de estar en los octavos, aunque también afrontarán sus partidos en condiciones diferentes: los uruguayos serán locales dos veces y los peruanos solo en la última jornada.

El probable equipo de Nacional

Tras encadenar dos victorias en sus dos últimos partidos de la Liga Uruguaya, Jorge Bava repetiría el equipo que venció a Cerro con goleada y remontó frente a Montevideo City.

De esta forma, Nacional saltaría al campo con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Universitario ya arribó a Montevideo y comenzó a preparar el partido bajo las órdenes de su nuevo entrenador, que ante Nacional parará su primer once y seguramente tenga cambios respecto al que jugó los últimos encuentros.

De esta forma, uruguayos y peruanos saltarán al campo a partir de las 19.00 horas bajo la conducción del árbitro argentino Darío Herrera.

EFE