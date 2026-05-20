La calculadora de Nacional en la Copa Libertadores: al Bolso solo le sirve ganar ante Universitario si quiere llegar a los octavos de final

Nacional se enfrenta a Universitario este miércoles a las 19:00 en el Gran Parque Central por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en un encuentro fundamental para las aspiraciones del Tricolor de clasificar a los octavos de final del torneo.

Los dirigidos por Jorge Bava llegan a la penúltima fecha de la fase en el último lugar del Grupo B con 4 puntos , producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Coquimbo Unido , su siguiente rival, quedó primero con 10 unidades tras vencer este martes a Deportes Tolima por 3-0. Los colombianos permanecieron segundos con 7, y Universitario y Nacional los persiguen con 4 puntos cada uno.

Con este panorama, el partido de este miércoles puede dejar a Nacional cerca de la clasificación a octavos, o sentenciar su eliminación de todas las competencias internacionales . Cada resultado que se puede dar hoy cambia bastante las posibilidades del Bolso , que sabe que debe salir a ganar en su casa si quiere seguir en la Libertadores

La duda de Jorge Bava para el partido entre Nacional y Universitario por la Copa Libertadores, y el probable equipo tricolor

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La calculadora de Nacional en el partido contra Universitario por Copa Libertadores

¿Qué pasa si Nacional gana?

Si Nacional vence a Universitario este miércoles quedará con 7 puntos, los mismos que tiene Tolima en el segundo lugar.

Sin embargo, finalizará la fecha tercero ya que desde este año el primer indicador para desempatar la tabla es el resultado global entre ambos equipos, y los colombianos superan en ese aspecto a Nacional: el Bolso le ganó 3-1 en el Parque, pero Tolima lo superó 3-0 en Ibagué y se quedó con la ventaja.

Por ello, para asegurarse el pase a octavos en este escenario el Tricolor también deberá vencer también a Coquimbo Unido en la última fecha, en un encuentro que también se disputará en el Parque Central el próximo martes 26 de mayo desde las 21:00.

De ser así, igualará en puntos a los chilenos y los superará por los resultados entre ambos, ya que tendrá un empate y una victoria en el historial. En ese sentido, aunque Tolima gane en la última fecha ante Universitario y lo iguale sabe que estará adentro, y Coquimbo quedará afuera.

Si tras ganar este miércoles Nacional empata con Coquimbo, dependerá de que Tolima pierda con Universitario, escenario que lo dejará segundo con un punto más que los colombianos. Si Tolima empata, ambos quedarán con 8 unidades y por la desventaja deportiva el Bolso irá a la Copa Sudamericana.

Si hoy gana y luego pierde ante Coquimbo, dependerá de cómo quedará el global con Universitario, algo que marcará el resultado de este miércoles. Si lo supera en este aspecto (Universitario ganó 4-2 en Lima, por lo que necesita ganar por al menos tres goles), sabrá que aunque pierda su último partido al menos tendrá un lugar en la Sudamericana. Si no se lleva esa ventaja y pierde el último encuentro, una victoria de Universitario en el sexto partido lo dejará afuera de todo.

El empate lo deja afuera de la Libertadores

Si Nacional empata con Universitario en el Parque quedará empatado con el equipo peruano con 5 puntos, a dos de Tolima.

En esta presunción el Bolso no tendrá chances de clasificar a los octavos de final en la última fecha, ya que en el mejor de los casos solo podrá empatar en puntos con Tolima o Universitario, y tendrá desventaja deportiva con ambos (por los resultados antes mencionados con los colombianos, y porque habría perdido y empatado con los peruanos).

20260430 Universitario Nacional Copa Libertadores La protesta de Nacional tras la expulsión de Lucas Rodríguez Foto: AFP

Con un empate este miércoles y una victoria ante Coquimbo el próximo martes, sabrá que accederá a la Copa Sudamericana, ya que se asegurará el tercer lugar del grupo pase lo que pase en el otro encuentro de la sexta fecha. Universitario lo podría igualar en 8 puntos si le gana a Tolima, y el equipo colombiano podría hacer lo propio si empata, o quedar dos puntos por encima si vence a su rival, y en todos los casos Nacional quedaría tercero.

Si empata los dos partidos que le quedan terminará con 6 puntos, y dependerá de que Tolima supere a Universitario para clasificar a la Sudamericana, ya que en ese caso superaría por una unidad a los peruanos.

En el caso de empatar ante Universitario y perder ante Coquimbo, pase lo que pase en el otro partido Nacional quedará afuera de toda competencia internacional. Como máximo, empataría en 5 puntos con Universitario si el equipo peruano pierde con Tolima, pero con la ventaja deportiva los peruanos dejarían afuera al Bolso.

Prohibido perder

Si Nacional pierde con Universitario se quedará afuera de todas las competencias internacionales. Terminará la fecha con 4 puntos y a tres unidades de Tolima y Universitario, con desventaja en el global ante ambos.

Por lo tanto, aunque luego gane ante Coquimbo y alcance a uno de los dos no servirá de nada, y quedará cuarto en su grupo del torneo.