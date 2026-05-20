Un gol anulado a Miguel Merentiel y un penal no cobrado a Boca Juniors: mirá las polémicas del partido ante Cruzeiro

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela es el gran tema de conversación en Argentina y en Boca Juniors , luego de su arbitraje en el duelo entre el xeneize y Cruzeiro por la Copa Libertadores , en dónde un gol anulado a Miguel Merentiel y un polémico penal por una mano no cobrada fueron sus interpretaciones que generaron revuelo.

Boca y Cruzeiro igualaron 1-1 en La Bombonera , duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con goles del uruguayo Miguel Merentiel que abrió e marcador y de Fagner para la visita, y la definición a octavos de final del certamen se lleva a la última jornada de la zona.

La primera no es una polémica sino que un acierto, que se dio en el gol de Cruzeiro, pero es una correcta interpretación pero que después el árbitro no empleó el mismo criterio a la hora de analizar las jugadas posteriores.

La visita igualó el encuentro con un gol de Fagner a los 55 minutos, asistido por Kaiki, que previamente había tocado la pelota con la mano y eso ameritó una revisión del VAR , tras la cual convalidó el tanto por considerar que no había influido en la jugada.

No obstante, sobre el final del encuentro, el Xeneize encontró el agónico gol triunfo que significaba el 2-1 de la mano de Miguel Merentiel, aunque el mismo sería invalidado por una supuesta mano previa de Milton Delgado.

Mano Milton Delgado ESPN

En la imagen se puede ver que Delgado va al choque contra el defensor del Cruzeiro y, si bien la pelota impacta en la mano, el mediocampista de Boca no tiene el brazo en una posición antinatural ni amplía volumen, pero posteriormente la pelota le cae en los pies al uruguayo Miguel Merentiel que había definido muy bien con la cara interna del pie.

La última polémica se dio en el final del encuentro al no sancionar un penal en favor del dueño de casa tras una evidente mano de Lucas Romero luego del cabezazo de Ángel Romero. Pese al efervescente reclamo de Boca, el árbitro no solo no sancionó ese contacto sino que ni siquiera revisó la acción, y posteriormente dio por finalizado el cotejo.