Con gol de Miguel Merentiel, Boca Juniors empató ante Cruzeiro en un polémico partido

Boca Juniors y Cruzeiro igualaron 1-1 en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en La Bombonera , con gol del uruguayo Miguel Merentiel para el cuadro local, en un encuentro que estuvo caracterizado por polémicas arbitrales , y que el empate lleva a la última fecha la definición del grupo.

Un gol anulado a Merentiel sobre el final, que hubiera significado el triunfo para el xeneize y el doblete personal para el uruguayo , y un polémico penal no sancionado para el elenco de Claudio Úbeda tras una mano de Lucas Romero de Cruzeiro en su área, fueron los antecedentes polémicos que marcaron la actuación del árbitro Jesús Valenzuela .

Luego de un inicio muy bueno de Boca y de un gran primer tiempo, Merentiel abrió el marcador a los 15 minutos de partido tras empujar un disparo de Leandro Paredes que parecía que ingresaba por el segundo palo. El uruguayo apareció en soledad por el fondo y por detrás de su marcador y metió el pie para confirmar el gol y poner el 1-0.

Un gol anulado a Miguel Merentiel y un penal no cobrado a Boca Juniors: mirá las polémicas del partido ante Cruzeiro

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Boca Juniors se replegó atrás y Cruzeiro lo empató

Previo a su gol, el delantero uruguayo tuvo otras dos oportunidades de romper el cero pero el golero Otávio, sin dudas la gran figura de la noche, el impidió el grito de gol como lo hizo a lo largo del encuentro, ya que tuvo grandísimas e importantes participaciones que evitaron la caída del arco de Cruzeiro.

Boca lentamente se fue replegando, en especial en el segundo tiempo que salió a jugarlo de otra manera, y Cruzeiro creció en el desarrollo del juego, al punto que con esta misma tónica de juego llegó al empate en el minuto 54 con un pase cruzado que derivó en Fagner para que con un remate furibundo al primer palo anote el 1-1.

A partir de ese momento fue todo tensión para Boca que empujado por su público tuvo varias opciones que encontraron en Otávio y en la falta de puntería las razones para no poder comandar el resultado.

Cruzeiro tuvo dos claras para ponerse en ventaja optando por el contraataque a través de Kaio Jorge y luego con el ingresado Néiser Villarreal, la segunda con una reacción sensacional del arquero Leandro Brey.

En el minuto 67 fue expulsado Gerson por una dura plancha a Leandro Paredes cuando ambos fueron al suelo a disputar la pelota, y en los dos últimos minutos llegaron dos polémicas de la noche: primero un gol anulado a Merentiel por una mano previa de Milton Delgado y luego una supuesta mano de Lucas Romero que el árbitro no sancionó.

De esta manera, Cruzeiro queda como líder del grupo con 8 puntos seguido por Boca en el segundo lugar, con 7 unidades. Por debajo aparece U Católica con los mismos puntos que el xeneize y en el último lugar Barcelona de Ecuador (3 pts), teniendo en cuenta que el próximo jueves los últimos dos mencionados se enfrentan entre sí.