El escandaloso final de San Pablo y Millonarios por Copa Sudamericana: el árbitro terminó el partido cuando los colombianos podían llevarse la victoria

La jornada de este martes por la noche de Copa Sudamericana dejó varias emociones, entre ellas la ocurrida en el final del partido entre San Pablo y Millonarios en el Estadio Morumbí, que terminó con empate 1-1 y con una importante polémica.

Luciano abrió el marcador para San Pablo a los 9 minutos, tras culminar una larga jugada colectiva con un remate lejano que se le escurrió entre los guantes al golero Diego Novoa.

Los brasileños estuvieron durante todo el partido más cerca del segundo que Millonarios del empate, pero a los 81 minutos, y tras una buena jugada individual, Jorge Hurtado puso el 1-1 con un remate de afuera que tuvo la ayuda de un rebote.

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Siete minutos después los colombianos tuvieron una chance inmejorable para dar vuelta el resultado , luego de que Dória le cometiera un penal al exjugador de Nacional Álex Castro . El argentino Rodrigo Contreras se hizo cargo del disparo, pero mandó la pelota al cielo de San Pablo.

Para colmo, cuando ya habían pasado 20 segundos de los cinco minutos de adición que había dado el árbitro Kevin Ortega, San Pablo envió un centro desde el círculo del medio que quedó corto, y tras el despeje dos hombres del visitante quedaron contra uno del local con media cancha por recorrer. Sin embargo, en ese momento el juez finalizó el partido.

Todo el plantel de Millonarios salió corriendo a protestar la decisión del árbitro peruano, que intentó explicarle a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico que lo rodeaban que el tiempo estaba cumplido, haciendo señas a su reloj.

Con la victoria, los colombianos podrían haber alcanzado los 10 puntos y estarían primeros en el grupo, dos puntos por delante de San Pablo y a tres de O'Higgins de Chile, que este miércoles se enfrenta a un Boston River sin puntos para completar la fecha.

Con el empate, San Pablo quedó primero con 9 puntos, seguido por Millonarios con 8. O'Higgins tiene 7 unidades, y una victoria ante Boston lo dejará primero con 10 a falta de una fecha.