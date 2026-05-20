Copa Sudamericana: mirá el golazo del uruguayo Diego Coelho, que ayudó a Audax Italiano a vencer a Barracas Central

El Audax Italiano de Chile venció 2-0 a Barracas Central de local por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana , con un golazo de Diego Coelho , el delantero uruguayo que jugó en Nacional .

El conjunto chileno tardó en ponerse arriba en el marcador, algo que logró en los descuentos de la primera mitad, cuando Daniel Piña recogió un rebote de un disparo de afuera del área y quedó solo para poner el 1-0 .

Barracas dominó la posesión en el segundo tiempo y generó alguna chance, pero Audax fue más peligroso de contra . A dos minutos del cierre, Favián Loyola dominó una pelota por derecha y se la dejó solo afuera del área a Diego Coelho, que controló para su zurda y sacó un potente remate rasante que se metió en el palo izquierdo de Marcelo Miño, para sentenciar el partido.

Es el tercer gol del delantero uruguayo de 31 años en la temporada, en la que lleva 22 partidos jugados . Anotó un tanto por la Sudamericana, otro por la Liga chilena y el restante por la Copa de la Liga.

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El exjugador de Nacional y Cerro lleva ya cuatro años en el fútbol chileno, al que llegó en 2022. Tras sus pasos por Curicó Unido y Cobresal (donde anotó 27 goles en 52 partidos), el atacante arribó a Audax Italiano en enero de 2026, con el objetivo de competir en Chile y en la Copa Sudamericana.

Con este resultado el equipo chileno quedó tercero con 7 puntos, las mismas unidades que tienen Vasco da Gama y Olimpia, primero y segundo, pero con el enfrentamiento pendiente entre ellos que se jugará este miércoles a las 19:00 en Paraguay. Barracas, en tanto, quedó con 3 puntos y ya no tiene chance de pasar de fase.