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Concurso del BPS para contratar 86 auxiliares administrativos: la lista de quienes pueden seguir en el proceso

Las personas habilitadas para continuar concursando por los puestos en BPS deberán presentar la documentación requerida entre el 25 de mayo y el 12 de junio

20 de mayo de 2026 8:28 hs
BPS

El Banco de Previsión Social (BPS) publicó los listados de personas habilitadas para continuar en el concurso de auxiliares administrativos, un llamado que busca cubrir 86 vacantes en Montevideo y el interior del país con sueldo de más de $82 mil.

Según informó el organismo, tras realizarse el sorteo y el ordenamiento de postulantes, quedaron definidos los aspirantes que podrán avanzar a la siguiente etapa del proceso de selección, correspondiente a la prueba de conocimientos.

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Qué documentación deben presentar

Las personas habilitadas deberán presentar la documentación requerida entre el 25 de mayo y el 12 de junio a través de un enlace que recibirán por correo electrónico.

Para completar el trámite será necesario contar con Usuario Personal BPS.

La documentación solicitada incluye:

  • Cédula de identidad

  • Credencial cívica

  • Certificado de egreso de Educación Secundaria (Fórmula 69 A) o diploma y escolaridad de DGETP-UTU

El organismo indicó que quienes aún no tengan Usuario Personal BPS podrán gestionarlo en locales de redes de cobranza de todo el país, como Abitab, Redpagos, Anda o Polakof, presentando la cédula vigente.

Las consultas vinculadas al concurso se realizan exclusivamente a través del correo electrónico: [email protected].

Cómo era el llamado laboral del BPS

El llamado laboral fue abierto por el BPS el pasado 22 de abril y estuvo dirigido a cubrir 86 cargos de auxiliares administrativos bajo el régimen de contrato de función pública.

La convocatoria ofrecía una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración compuesta por un sueldo base de $ 63.132, más una partida por alimentación de $ 19.003, además de compensaciones y premios por metas o asiduidad.

Entre los requisitos excluyentes figuraban tener bachillerato completo o formación equivalente, contar con ciudadanía natural o legal con más de tres años de antigüedad y poseer carné de salud vigente.

El llamado también contempló cupos para personas afrodescendientes y personas trans, de acuerdo a lo establecido por ley.

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