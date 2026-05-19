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"Las infancias trans existen": la mirada médica detrás de la polémica por una niña trans en el club de BPS

La médica que atiende a la menor de 6 años sostuvo que no existe una edad exacta para la construcción de la identidad de género

19 de mayo de 2026 8:19 hs
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El caso tomó estado público luego de que la madre de la menor denunciara que el club no permite que su hija utilice el vestuario femenino y que desde la institución le indicaron que debía concurrir al vestuario masculino o evitar actividades que requieran pasar por cambiadores.

La mirada médica sobre las infancias trans

En diálogo con Subrayado (Canal 10), la médica de familia Leticia Valle Lisboa —quien atiende a la niña— sostuvo que la identidad de género puede comenzar a manifestarse durante la infancia y que no existe un momento exacto o uniforme para ese proceso.

Las infancias trans existen, no hay una edad establecida en las cuales las personas transitan esta identificación”, afirmó.

La profesional explicó que muchas personas trans comienzan sus transiciones en la adolescencia o en la adultez, aunque suelen reconocer señales o percepciones presentes desde edades tempranas.

“Hay personas que en realidad empezaron con esta transición a edades más adultas o adolescentes y tienen registros en la infancia de empezar a percibirse distintos a lo que se le había designado al nacer”, señaló.

La controversia se generó a partir de la situación de Joaquina, una niña trans de 6 años cuya documentación ya fue modificada al amparo de la Ley Integral para Personas Trans, por lo que tanto su cédula como su partida de nacimiento reconocen legalmente su identidad femenina.

El conflicto en el club BPS

Según relató su madre, Fernanda Fossatti, el conflicto apareció cuando comenzaron las clases de natación en el club de BPS. La mujer explicó que decidió ingresar junto a su hija al vestuario femenino para acompañarla y preservar su identidad.

Sin embargo, aseguró que funcionarias del club le indicaron en reiteradas oportunidades que la menor debía utilizar el vestuario masculino y posteriormente le solicitaron elevar un pedido especial ante la directiva.

Días atrás, el presidente del club BPS, Marcelo Passadore, dijo a El Observador que el caso todavía está siendo evaluado por la comisión directiva y sostuvo que las instalaciones fueron construidas “por sexo y no por género”.

Es un tema delicado”, señaló el dirigente, quien afirmó además que actualmente el club no cuenta con infraestructura adaptada para situaciones de diversidad de género.

El caso volvió a instalar el debate sobre el alcance de la Ley Integral para Personas Trans y sobre cómo adaptar espacios comunes e infraestructuras deportivas diseñadas décadas atrás frente a nuevas discusiones

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