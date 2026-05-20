"El Ejército no esconde nada": Mario Stevenazzi habló sobre los desaparecidos en la previa de la Marcha del Silencio

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi , aseguró que la institución “no esconde nada” respecto a la información vinculada al paradero de detenidos desaparecidos durante la última dictadura y afirmó que el Ejército entregó “toda la documentación disponible” a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

En entrevista con Informativo Carve (850 AM) , Stevenazzi señaló que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, emitió una directiva meses atrás para que se brindara toda la información existente sobre el tema.

“La ministra de Defensa Nacional emitió una directiva que se le brindara la información que hubiera al Instituto de Derechos Humanos”, sostuvo el jerarca, y agregó que existe “un contacto muy fluido” entre el Ejército y la institución “desde hace muchos años”.

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Stevenazzi indicó que funcionarios de la INDDHH concurrieron recientemente al Comando General del Ejército y allí recibieron documentación ya entregada anteriormente en otras instancias. “Estamos abiertos a que se siga trabajando lo que se quiera seguir trabajando”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que existan archivos ocultos o dispersos, el comandante respondió: “Lo único que sí me gustaría aclarar es que el Ejército no esconde nada”.

“Que no esconde documentación, que no hay algo que nosotros sepamos que lo estemos ocultando al Instituto de Derechos Humanos o a quien corresponda”, añadió.

Sin embargo, reconoció que en organizaciones grandes “puede haber cosas que el mando no esté enterado”, aunque sostuvo que dentro del Ejército ya se realizaron “muchas búsquedas internas”.

“Con conocimiento del Ejército, de cualquier integrante del Ejército, que exista documentación que se esté ocultando al mando superior, pienso que está equivocado”, expresó.

Ébola y cascos azules uruguayos en África

En otro tramo de la entrevista, Stevenazzi se refirió a la situación sanitaria en la República Democrática del Congo, donde efectivos uruguayos participan de misiones de paz de Naciones Unidas y donde la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria por un brote de ébola.

El comandante explicó que el Ejército sigue “muy de cerca” la evolución de los casos y que ya se reforzaron los controles sanitarios para proteger a los efectivos desplegados en la zona.

“Esto requiere algunos otros controles, algunas medidas que permitan salvaguardar a nuestra gente”, sostuvo.

Si bien aclaró que los casos confirmados están “a unos 500 kilómetros” del contingente uruguayo, advirtió que “500 kilómetros en una enfermedad de este tipo puede ser poco tiempo para expandirse”.

Stevenazzi explicó que se están reduciendo movimientos fuera de las bases y suspendiendo algunas actividades no esenciales, además de reforzar las medidas de protección personal. “La misión la tenemos que seguir cumpliendo”, afirmó.

El comandante señaló además que en brotes anteriores no hubo contagios entre militares uruguayos, aunque recordó que actualmente “no existe una vacuna específica” para esta variante del virus. “No vamos a poner en riesgo a nuestros funcionarios para operar en esta crisis”, aseguró.