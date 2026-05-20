El video de un maestro rural que cruzó una cañada con dos alumnas en la espalda para que llegaran a la escuela

Un maestro rural de Cerro Largo protagonizó una escena que se viralizó en redes sociales luego de ayudar a dos alumnas a cruzar una cañada crecida para que pudieran asistir a clases en la escuela rural Nº71 de Campamento .

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Se trata de Diego Santana , docente a cargo del centro educativo, quien decidió cargar en su espalda a las niñas ante la dificultad para atravesar el curso de agua debido a las lluvias registradas en los últimos días en esa zona del país.

El momento quedó registrado en video y muestra al maestro quitándose los zapatos antes de ingresar al agua para ayudar a las menores a cruzar.

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Según relató Santana, la abuela de las niñas vive del otro lado de la cañada, por lo que las alumnas suelen quedarse allí una vez que logran pasar. Sin embargo, el aumento del caudal y la corriente dificultaban el cruce , además de las bajas temperaturas registradas en las últimas jornadas.

La escuela rural de Campamento tiene actualmente tres alumnos, por lo que la presencia de las dos niñas resulta clave para el desarrollo cotidiano de las clases.

El gesto del docente comenzó a circular ampliamente en redes sociales y generó cientos de comentarios destacando el compromiso de los maestros rurales en distintas zonas del interior del país.