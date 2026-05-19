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Pagos BPS junio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

Según el cronograma del Banco de Previsión Social (BPS), los pagos comenzarán el martes 2 de junio para quienes cobran por depósito bancario

19 de mayo de 2026 10:08 hs
fotos jubilados

El Banco de Previsión Social (BPS) publicó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes a mayo de 2026, que se cobran en el mes de junio.

Según el cronograma oficial del organismo, los pagos comenzarán el martes 2 de junio para quienes cobran mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).

Cobro en Montevideo

Depósitos en cuenta bancaria

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Los beneficiarios que cobran a través de bancos o IEDES podrán acceder al dinero desde el martes 2 de junio de 2026. El pago se acreditará automáticamente en las cuentas correspondientes.

Cobro en oficinas del BPS

Quienes realicen el cobro presencial en oficinas centrales del BPS en Montevideo podrán hacerlo entre el martes 2 y el lunes 22 de junio.

Las fechas específicas dependen del número de cédula de identidad de cada beneficiario.

Empresas contratistas

Los pagos mediante empresas contratistas —como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos— estarán disponibles entre el miércoles 3 y el lunes 22 de junio.

Cobro en el interior del país

Depósitos bancarios

Los beneficiarios del interior que cobran mediante depósitos en cuentas bancarias o IEDES también tendrán disponible el dinero desde el martes 2 de junio.

Giras de pago

Las giras de pago en el interior del país se realizarán entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio, según la localidad correspondiente.

Empresas contratistas

En el interior, quienes cobran a través de Abitab, RedPagos y otras redes habilitadas podrán hacerlo entre el miércoles 3 y el lunes 22 de junio.

Qué prestaciones incluye el calendario

El cronograma publicado por BPS comprende pagos de:

  • Jubilaciones
  • Pensiones
  • Prestaciones para activos
  • Apoyo a la Inserción Laboral
  • Tarjeta AFAM Beneficio IVA
  • TuApp

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

BPS dispone de herramientas digitales para que los beneficiarios puedan verificar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro de sus prestaciones utilizando el número de cédula.

El organismo recomienda además consultar únicamente los canales oficiales para evitar confusiones, información incorrecta o estafas.

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