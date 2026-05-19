Pagos BPS junio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) publicó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes a mayo de 2026, que se cobran en el mes de junio.

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Según el cronograma oficial del organismo, los pagos comenzarán el martes 2 de junio para quienes cobran mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).

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Los beneficiarios que cobran a través de bancos o IEDES podrán acceder al dinero desde el martes 2 de junio de 2026 . El pago se acreditará automáticamente en las cuentas correspondientes.

Cobro en oficinas del BPS

Quienes realicen el cobro presencial en oficinas centrales del BPS en Montevideo podrán hacerlo entre el martes 2 y el lunes 22 de junio.

Las fechas específicas dependen del número de cédula de identidad de cada beneficiario.

Empresas contratistas

Los pagos mediante empresas contratistas —como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos— estarán disponibles entre el miércoles 3 y el lunes 22 de junio.

Cobro en el interior del país

Depósitos bancarios

Los beneficiarios del interior que cobran mediante depósitos en cuentas bancarias o IEDES también tendrán disponible el dinero desde el martes 2 de junio.

Giras de pago

Las giras de pago en el interior del país se realizarán entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio, según la localidad correspondiente.

Empresas contratistas

En el interior, quienes cobran a través de Abitab, RedPagos y otras redes habilitadas podrán hacerlo entre el miércoles 3 y el lunes 22 de junio.

Qué prestaciones incluye el calendario

El cronograma publicado por BPS comprende pagos de:

Jubilaciones

Pensiones

Prestaciones para activos

Apoyo a la Inserción Laboral

Tarjeta AFAM Beneficio IVA

TuApp

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

BPS dispone de herramientas digitales para que los beneficiarios puedan verificar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro de sus prestaciones utilizando el número de cédula.

El organismo recomienda además consultar únicamente los canales oficiales para evitar confusiones, información incorrecta o estafas.