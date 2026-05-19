Pagos BPS junio 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) publicó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes a mayo de 2026, que se cobran en el mes de junio.
Según el cronograma oficial del organismo, los pagos comenzarán el martes 2 de junio para quienes cobran mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).
Cobro en Montevideo
Depósitos en cuenta bancaria
Los beneficiarios que cobran a través de bancos o IEDES podrán acceder al dinero desde el martes 2 de junio de 2026. El pago se acreditará automáticamente en las cuentas correspondientes.
Cobro en oficinas del BPS
Quienes realicen el cobro presencial en oficinas centrales del BPS en Montevideo podrán hacerlo entre el martes 2 y el lunes 22 de junio.
Las fechas específicas dependen del número de cédula de identidad de cada beneficiario.
Empresas contratistas
Los pagos mediante empresas contratistas —como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos— estarán disponibles entre el miércoles 3 y el lunes 22 de junio.
Cobro en el interior del país
Depósitos bancarios
Los beneficiarios del interior que cobran mediante depósitos en cuentas bancarias o IEDES también tendrán disponible el dinero desde el martes 2 de junio.
Giras de pago
Las giras de pago en el interior del país se realizarán entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio, según la localidad correspondiente.
Empresas contratistas
En el interior, quienes cobran a través de Abitab, RedPagos y otras redes habilitadas podrán hacerlo entre el miércoles 3 y el lunes 22 de junio.
Qué prestaciones incluye el calendario
El cronograma publicado por BPS comprende pagos de:
- Jubilaciones
- Pensiones
- Prestaciones para activos
- Apoyo a la Inserción Laboral
- Tarjeta AFAM Beneficio IVA
- TuApp
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
BPS dispone de herramientas digitales para que los beneficiarios puedan verificar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro de sus prestaciones utilizando el número de cédula.
El organismo recomienda además consultar únicamente los canales oficiales para evitar confusiones, información incorrecta o estafas.