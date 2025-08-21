Dólar
Nacional

BPS alerta sobre nueva modalidad de estafa mediante sitios web que mencionan al Fonasa y simulan devoluciones

A fines de setiembre BPS había advertido por una modalidad de estafa a través de correos electrónicos fraudulentos

21 de agosto 2025 - 10:11hs
BPS alerta sobre nueva modalidad de estafa que menciona al Fonasa

BPS alerta sobre nueva modalidad de estafa que menciona al Fonasa

PXHERE

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado para advertir a la ciudadanía sobre la existencia de páginas web que mencionan al Fonasa y utilizan referencias al organismo sin autorización, difundiendo información incorrecta y fraudulenta sobre trámites y beneficios.

Según el BPS, estas plataformas pueden generar confusión al replicar canales oficiales y, en algunos casos, ser utilizadas con fines fraudulentos, como el phishing. Por esta razón, la institución recomendó a la población informarse únicamente a través de los medios oficiales para evitar engaños o inconvenientes.

El organismo recordó que próximamente se dará información sobre la Devolución Fonasa, por lo que pidió extremar las precauciones y acceder únicamente a los canales oficiales: el teléfono 1997 en Montevideo o 2 1997 desde el interior; el sitio web oficial; las redes sociales Facebook (BPS - Banco de Previsión Social) y X (Banco de Previsión Social - @BPSuy_); y los números de WhatsApp 098 00 19 97 y 092 36 62 72.

A fines de setiembre el organismo había advertido por una modalidad de estafa mediante la cual se emiten correos electrónicos fraudulentos para acceder a presunta información vinculada a la devolución de Fonasa.

En un comunicado oficial publicado en su página web, el organismo "exhorta a la población a extremar cuidados y a no acceder a enlaces, escanear códigos QR ni proporcionar datos e información personal que se solicite por canales no oficiales".

En tal sentido, señalan que la advertencia se da luego de recibir distintas denuncias sobre "correos electrónicos fraudulentos que invitan a las personas a acceder a enlaces o escanear códigos QR para informarse acerca de Devolución Fonasa".

"Se exhorta a la población a extremar cuidados y no realizar ninguna de estas acciones", subraya la institución.

Además, recomienda que en caso de recibir un mensaje de este tipo, sea "desestimado y eliminado" para evitar su difusión.

El BPS recuerda que "no solicita, a través de canales no oficiales, información que ya se encuentra registrada en su sistema, así como tampoco requiere pagos para efectuar ningún trámite".

