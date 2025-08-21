BPS alerta sobre nueva modalidad de estafa mediante sitios web que mencionan al Fonasa y simulan devoluciones

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado para advertir a la ciudadanía sobre la existencia de páginas web que mencionan al Fonasa y utilizan referencias al organismo sin autorización , difundiendo información incorrecta y fraudulenta sobre trámites y beneficios.

Según el BPS, estas plataformas pueden generar confusión al replicar canales oficiales y, en algunos casos, ser utilizadas con fines fraudulentos, como el phishing . Por esta razón, la institución recomendó a la población informarse únicamente a través de los medios oficiales para evitar engaños o inconvenientes .

El organismo recordó que próximamente se dará información sobre la Devolución Fonasa, por lo que pidió extremar las precauciones y acceder únicamente a los canales oficiales: el teléfono 1997 en Montevideo o 2 1997 desde el interior; el sitio web oficial ; las redes sociales Facebook ( BPS - Banco de Previsión Social ) y X ( Banco de Previsión Social - @BPSuy_ ); y los números de WhatsApp 098 00 19 97 y 092 36 62 72.

A fines de setiembre el organismo había advertido por una modalidad de estafa mediante la cual se emiten correos electrónicos fraudulentos para acceder a presunta información vinculada a la devolución de Fonasa.

En un comunicado oficial publicado en su página web, el organismo "exhorta a la población a extremar cuidados y a no acceder a enlaces, escanear códigos QR ni proporcionar datos e información personal que se solicite por canales no oficiales".

En tal sentido, señalan que la advertencia se da luego de recibir distintas denuncias sobre "correos electrónicos fraudulentos que invitan a las personas a acceder a enlaces o escanear códigos QR para informarse acerca de Devolución Fonasa".

"Se exhorta a la población a extremar cuidados y no realizar ninguna de estas acciones", subraya la institución.

Además, recomienda que en caso de recibir un mensaje de este tipo, sea "desestimado y eliminado" para evitar su difusión.

El BPS recuerda que "no solicita, a través de canales no oficiales, información que ya se encuentra registrada en su sistema, así como tampoco requiere pagos para efectuar ningún trámite".