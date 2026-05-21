Los convocados de Peñarol para jugársela ante Corinthians por Copa Libertadores: vuelven cuatro jugadores importantes

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre dio a conocer la lista de convocados para enfrentar este jueves, a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo, a Corinthians, por la penúltima fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

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Peñarol está obligado a ganar para mantener sus chances de pasar a octavos de final.

Para eso no solo necesita ganar hoy sino también el miércoles próximo a Independiente Santa Fe y que Platense pierda en su visita a Corinthians, que ya está clasificado a octavos.

El que termine tercero pasará a jugar playoffs de Copa Sudamericana mientras que el cuarto quedará eliminado.

El homenaje a Fernando Morena que hará Peñarol previo al partido de este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores, que Conmebol había prohibido y luego aceptó

Tras perder la final de la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982, Aston Villa esperó 44 años hasta este miércoles para ganar una final internacional y obtuvo la Europa League

En la nómina divulgada por Peñarol se destaca el retorno de tres jugadores que padecían lesiones musculares: Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Eduardo Darias y Luis Angulo.

También vuelve Eric Remedi que estuvo afectado por un problema de oído que le generó pérdida de equilibrio y presión en la cabeza.

No se recuperó Franco González.

Está suspendido Lucas Ferreira por acumulación de tarjetas amarillas.

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El probable equipo formará con Aguerre, Escobar, Gularte, Lemos, Olivera, Togni; Umpiérrez, Fernández, Trindade, Laxalt; Arezo.