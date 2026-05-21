Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / GRUPO E

Los convocados de Peñarol para jugársela ante Corinthians por Copa Libertadores: vuelven cuatro jugadores importantes

Con cuatro importantes retornos, Diego Aguirre dio a conocer los convocados para enfrentar esta noche a Corinthians un duelo clave por Copa Libertadores

21 de mayo de 2026 17:54 hs
Emanuel Gularte&nbsp;

Emanuel Gularte 

Foto: Enzo Santos/Focouy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre dio a conocer la lista de convocados para enfrentar este jueves, a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo, a Corinthians, por la penúltima fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

Peñarol está obligado a ganar para mantener sus chances de pasar a octavos de final.

Para eso no solo necesita ganar hoy sino también el miércoles próximo a Independiente Santa Fe y que Platense pierda en su visita a Corinthians, que ya está clasificado a octavos.

El que termine tercero pasará a jugar playoffs de Copa Sudamericana mientras que el cuarto quedará eliminado.

Tras perder la final de la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982, Aston Villa esperó 44 años hasta este miércoles para ganar una final internacional y obtuvo la Europa League

El homenaje a Fernando Morena que hará Peñarol previo al partido de este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores, que Conmebol había prohibido y luego aceptó

En la nómina divulgada por Peñarol se destaca el retorno de tres jugadores que padecían lesiones musculares: Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Eduardo Darias y Luis Angulo.

También vuelve Eric Remedi que estuvo afectado por un problema de oído que le generó pérdida de equilibrio y presión en la cabeza.

No se recuperó Franco González.

Está suspendido Lucas Ferreira por acumulación de tarjetas amarillas.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 15.33.41

El probable equipo formará con Aguerre, Escobar, Gularte, Lemos, Olivera, Togni; Umpiérrez, Fernández, Trindade, Laxalt; Arezo.

Las más leídas

Nacional 0-0 Universitario: el tricolor jugó un partido pobrísimo y a falta de una fecha, quedó eliminado de la Copa Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores tras el empate de Nacional ante Universitario

El uruguayo Thomas Silva finalizó tercero en la etapa 12 del Giro de Italia, que ganó Alec Segaert: la ubicación actual del uruguayo en la tabla general

El relator partidario de Nacional es investigado por incitación a la violencia después de la eliminación del tricolor en Copa Libertadores

Temas

Peñarol Corinthians Copa Libertadores

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos