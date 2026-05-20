Tras perder la final de la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982, Aston Villa esperó 44 años hasta este miércoles para ganar una final internacional y obtuvo la Europa League

No fue la Copa de Europa como en 1982 y que luego perdió la Copa Intercontinental ante Peñarol en Tokio, pero Aston Villa de Unai Emery volvió a levantar un trofeo continental al vencer en la final de la Europa League al Friburgo (3-0), este miércoles en Estambul.

Se trata de la quinta corona en el segundo torneo en importancia organizado por la UEFA para el DT español de los "Villanos", que consolidó un poco más su inoxidable relación de amor con la competición, que ha ganado ya con tres equipos diferentes (tres veces con Sevilla y una con Villarreal, anteriormente), además de la final perdida con Arsenal en 2019.

Es también el primer título de una competición continental europea para los dos argentinos del equipo de Birmingham, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía.

El volante firmó una obra de arte con un zurdazo teledirigido al arco del alemán Noah Atubolu en el tiempo añadido de la segunda parte (45+3') que encarriló la final para el Villa.

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Poco antes, el mediocampista belga Youri Tielemans había abierto el marcador con una volea cruzada a centro de Morgan Rogers (41').

La ilusión con la que afrontaba su primera final europea el equipo alemán dirigido por Julian Schuster se esfumó por completo antes de la hora de juego, cuando Morgan Rogers metió la puntera en el primer palo para enviar al fondo de la red un centro raso desde el costado izquierdo de Buendía (58').

Emery, más rey

Unai Emery, llegado a Aston Villa en octubre de 2022, es el gran artífice del éxito de un equipo que cuando el técnico vasco de 54 años se sentó por primera vez en su banco peleaba por escapar de la zona baja de la tabla en la tabla.

Emery dijo esta semana que no se sentía como el "rey" de la Europa League, pero la coronación de su equipo recibió el sello real de aprobación del príncipe Guillermo, aficionado de Aston Villa, que celebró junto a unos 20.000 seguidores enloquecidos en el estadio de Besiktas.

Menos de cuatro años después de su llegada al banco, el club inglés puso fin a tres décadas sin levantar ningún trofeo (desde la Copa de la Liga inglesa en 1996), y el curso que viene regresará a la Liga de Campeones, a la que ya se había clasificado vía Premier League.

20250722 El Indio Olivera, de Peñarol, va con todo arriba ante Peter Withe, uno de los delanteros de Aston Villa El Indio Olivera, de Peñarol, va con todo arriba ante Peter Withe, uno de los delanteros de Aston Villa

Un título europeo que asegura a Aston Villa disputar la Supercopa de Europa en agosto y alejar el mal fario que les perseguía tras sus descensos en 1987 y 2016 y tras perder las finales de la Copa de la Liga de 2010 y 2020, y de la FA Cup de 2000 y 2015.

A su vez, la última final que había disputado de forma internacional había sido en Tokio, contra Peñarol, en 1982, es decir, hace 44 años, y allí los aurinegros se llevaron la Copa Intercontinental tras vencer 2-0.