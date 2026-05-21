Fiscalía paraguaya presentó acusación contra Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico

El fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, presentó su acusación ante la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, contra la uruguaya Gianina García Troche , pareja de Sebastián Marset , por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

De esta manera, el fiscal pidió iniciar un juicio oral y público contra la uruguaya, que permanece detenida en una cárcel paraguaya desde mayo de 2025 , luego de ser extraditada desde España, país en el que fue detenida en julio de 2024. Su defensa, ejercida por el abogado uruguayo Gonzalo Moratorio, sostiene que se entregó —y que está separada de Marset— , pero su captura fue presentada como una detención de Interpol, que había emitido una alerta roja sobre ella.

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Según informaron diversos medios paraguayos, la acusación fue presentada este miércoles y señala a García Troche como una pieza clave del esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico de Marset, descubierto en 2021 por la investigación A Ultranza.

Según ABC Paraguay, Yoon Pak señaló en su escrito que la pareja de Marset participó en la creación de empresas para lavar activos y también en la apertura de cuentas bancarias. Tenía varias cuentas y empresas a su nombre, además de contar con autos, propiedades y artículos de lujo.

La pareja comenzó a frecuentar Paraguay desde 2018, pero gran parte de la operativa se concentró en los años 2020 y 2021.

Hoy Marset se encuentra preso en Estados Unidos, luego de ser capturado en un operativo conjunto con la DEA en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.