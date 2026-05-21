Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Fiscalía paraguaya presentó acusación contra Gianina García Troche por lavado de dinero del narcotráfico

La uruguaya está presa en Paraguay desde mediados del año pasado, luego de ser extraditada desde España

21 de mayo de 2026 15:59 hs
Gianina García Troche en Paraguay.&nbsp;

Gianina García Troche en Paraguay. 

El fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, presentó su acusación ante la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, contra la uruguaya Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

De esta manera, el fiscal pidió iniciar un juicio oral y público contra la uruguaya, que permanece detenida en una cárcel paraguaya desde mayo de 2025, luego de ser extraditada desde España, país en el que fue detenida en julio de 2024. Su defensa, ejercida por el abogado uruguayo Gonzalo Moratorio, sostiene que se entregó —y que está separada de Marset—, pero su captura fue presentada como una detención de Interpol, que había emitido una alerta roja sobre ella.

Sebastián Marset y Gianina García Troche

Más noticias

"Seguramente por ser tan laicos el papa pensó en evangelizarnos": cuando Sanguinetti logró la doble visita de Juan Pablo ll

El relator partidario de Nacional fue imputado por incitación a la violencia después de la eliminación del tricolor en Copa Libertadores

Según informaron diversos medios paraguayos, la acusación fue presentada este miércoles y señala a García Troche como una pieza clave del esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico de Marset, descubierto en 2021 por la investigación A Ultranza.

Según ABC Paraguay, Yoon Pak señaló en su escrito que la pareja de Marset participó en la creación de empresas para lavar activos y también en la apertura de cuentas bancarias. Tenía varias cuentas y empresas a su nombre, además de contar con autos, propiedades y artículos de lujo.

La pareja comenzó a frecuentar Paraguay desde 2018, pero gran parte de la operativa se concentró en los años 2020 y 2021.

Hoy Marset se encuentra preso en Estados Unidos, luego de ser capturado en un operativo conjunto con la DEA en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Las más leídas

Nacional 0-0 Universitario: el tricolor jugó un partido pobrísimo y a falta de una fecha, quedó eliminado de la Copa Libertadores

Abogados penalistas plantearon a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia preocupación por el funcionamiento de uno de los tribunales penales

La caída del "gran muro": la historia de la esquina de Montevideo que recibió más de medio siglo de pintadas políticas

Plan Más Aire de UTE: cómo pagar menos luz durante fines de semana y feriados

Temas

Gianina García Troche Sebastián Marset

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos