Cayó en Cerro Largo un hombre buscado internacionalmente por estafas de más de R$ 10 millones

La Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol detuvieron en Río Branco, departamento de Cerro Largo , a un ciudadano brasileño de 51 años que era requerido internacionalmente por delitos de fraude.

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Según informó el Ministerio del Interior, sobre el hombre pesaba una notificación roja internacional de Interpol emitida a pedido de la Justicia brasileña.

El detenido era buscado por el Tercer Juzgado Penal de Aracaju, en el estado de Sergipe, por delitos previstos en el artículo 171 del Código Penal brasileño vinculado a maniobras de fraude.

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De acuerdo con la investigación internacional, el hombre trabajaba como agente de inversiones independiente y está acusado de haber montado un esquema delictivo entre 2021 y 2024.

Según las autoridades, mediante esa maniobra se habría apropiado ilícitamente de más de 10 millones de reales pertenecientes a clientes de portafolios financieros.

El operativo en Río Branco

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del 20 de mayo, luego de que la DGLCCO e Interpol solicitaran colaboración a la Jefatura de Policía de Cerro Largo.

A partir de esa alerta, la Policía desplegó un operativo de vigilancia, patrullaje y control de rutas en distintos accesos a la ciudad de Río Branco.

Durante las tareas de control, los efectivos detectaron el automóvil con matrícula brasileña en el que circulaba el requerido.

La Policía coordinó entonces con personal de la Prefectura Nacional Naval apostado en el Puente Internacional Barón de Mauá y logró interceptar el vehículo.

Posteriormente, efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT) concretaron la detención formal del hombre.

La Fiscalía Letrada de Río Branco dispuso que el detenido permanezca a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones junto a Interpol para avanzar en el proceso de extradición solicitado por Brasil.